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Более 1 тыс. спортсменов прибудут в Брест для участия в Балтийских юношеских играх

05.07.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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Х Балтийские юношеские игры пройдут в Бресте 7−9 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.


Фото: БЕЛТА

Международный турнир проводится раз в два года. В нем принимают участие спортсмены балтийского региона и близлежащих государств. Юбилейные игры в Бресте помимо белорусов соберут более 1,1 тыс. представителей России, Швеции, Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

— Мероприятие серьезное. Мы готовы провести соревнования на высоком уровне. Думаем, что это положительно скажется на имидже Бреста, области и республики в целом, — отметил Николай Глушеня.

Награды, за которые поборются ребята в возрасте 13−17 лет, будут разыграны в 15 видах спорта.

Так, в стенах СДЮШОР № 3 встретятся мастера владения шпагой, рапирой и саблей.

Областной спорткомплекс «Брестский» будет отдан в распоряжение легкоатлетов.

Понаблюдать за игрой в настольный теннис можно будет в спорткомплексе «Олимп».

В Брестской областной СДЮШОР за медали поспорят тяжелоатлеты, борцы и дзюдоисты, в СК «Динамо» — боксеры.

Многолюдно в эти дни будет и во Дворце водных видов спорта, где выступят пловцы.

На Гребном канале зрители понаблюдают за заездами в гребле академической, а также на байдарках и каноэ.

Стрельба из лука пройдет на территории городской СДЮШОР.

Кроме того, брестчанам представится возможность поболеть за юных футболистов (ЦОР по футболу), волейболистов, гандболистов и баскетболистов (ДС «Виктория»).

— График соревнований насыщенный. В первую очередь спортсмены приезжают показать результат. Для желающих мы подготовили экскурсионную программу в Брестской крепости. Кроме того, городские власти заверили, что для участников Балтийских игр будет бесплатный проезд в общественном транспорте, поэтому они смогут самостоятельно познакомиться с Брестом, проехаться по местам состязаний, чтобы поболеть за своих товарищей, — рассказал Николай Глушеня.

Волонтеры помогут гостям сориентироваться в незнакомом для них городе.

Девятые Балтийские юношеские игры состоялись в 2015 году в немецком Бранденбурге.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Международный турнир проводится раз в два года. В нем принимают участие спортсмены балтийского региона и близлежащих государств.

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