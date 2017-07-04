ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группа Nuteki представила совместный клип с главным белорусским блогером Владом Бумагой

05.07.2017 12:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская рок-группа NUTEKI презентовала клип на песню «Кроссовки». В новом видео появляется популярный блогер Влад Бумага, который не только попадает в кадр, но и читает рэп. «Ведь мой стайл, печали все позабыв, идти в кроссовках и нести позитив» — поют участники группы и собирают 200 тысяч просмотров за два дня.


В этом году группе NUTEKI исполняется 10 лет. За эти годы музыканты выпустили более десятка синглов, несколько EP, акустический альбом и только одну полноформатную работу — Digital Dreams (в 2010 году). В этом году в честь юбилея группа представляет новую пластинку.

«За прошедшие 7 лет многое поменялось в нас и в нашем восприятии мира. Сегодня мы представляем вам себя такими, какие мы есть, без лишнего пафоса — в этом альбоме мы «Нашлись и потерялись», — рассказывают музыканты в социальных сетях.

Для съемок клипа на песню «Кроссовки» из нового альбома, музыканты пригласили Влада Бумагу — популярный белорусский блогер, у которого 1,7 млн подписчиков на YouTube, а также 579 тысяч подписчиков в Instagram. Что из этого вышло — смотрите в новом ролике:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Напомним, недавно в Футбольном манеже прошел первый международный фестиваль видеоблогеров Vidak. Взглянуть на звезд ютуба своими глазами пришли сотни минчан, в большинстве — школьники пятых-восьмых классов. Как это было — читайте на AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на фестиваль «Космос наш».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская рок-группа NUTEKI презентовала клип на песню "Кроссовки". В новом видео появляется популярный блогер Влад Бумага, который не только попадает в кадр, но и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Статистика: в Беларуси на трех жителей страны приходится один личный легковой автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика