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Группа Nuteki представила совместный клип с главным белорусским блогером Владом Бумагой
Белорусская рок-группа NUTEKI презентовала клип на песню «Кроссовки». В новом видео появляется популярный блогер Влад Бумага, который не только попадает в кадр, но и читает рэп. «Ведь мой стайл, печали все позабыв, идти в кроссовках и нести позитив» — поют участники группы и собирают 200 тысяч просмотров за два дня.
В этом году группе NUTEKI исполняется 10 лет. За эти годы музыканты выпустили более десятка синглов, несколько EP, акустический альбом и только одну полноформатную работу — Digital Dreams (в 2010 году). В этом году в честь юбилея группа представляет новую пластинку.
«За прошедшие 7 лет многое поменялось в нас и в нашем восприятии мира. Сегодня мы представляем вам себя такими, какие мы есть, без лишнего пафоса — в этом альбоме мы «Нашлись и потерялись», — рассказывают музыканты в социальных сетях.
Для съемок клипа на песню «Кроссовки» из нового альбома, музыканты пригласили Влада Бумагу — популярный белорусский блогер, у которого 1,7 млн подписчиков на
Напомним, недавно в Футбольном манеже прошел первый международный фестиваль видеоблогеров
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
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Белорусская рок-группа NUTEKI презентовала клип на песню "Кроссовки". В новом видео появляется популярный блогер Влад Бумага, который не только попадает в кадр, но и...
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