Статистика: в Беларуси на трех жителей страны приходится один личный легковой автомобиль

По данным Белстата, количество транспортных средств, принадлежащих организациям, в Беларуси падает, а число персональных автомобилей растет, сообщает « Ежедневник ».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В прошлом году, по сравнению с 2015-м, на 6 461 единицу сократилось количество принадлежащих организациям грузовиков (осталось 275 976), на 913 единиц уменьшилось количество легковых автомобилей (осталось 116 100), на 2 325 единиц уменьшилось число автобусов (осталось 32 655). Также Беларусь «потеряла» 89 троллейбусов (осталось 1 610). Меньше всего «транспортный коллапс» затронул трамваи — их стало меньше в стране всего на 9 штук. Не коснулось сокращение лишь вагонов метро — их количество в стране осталось на прежнем уровне.

Кстати, любопытно, что количество вагонов метро в Беларуси превышает количество трамваев. Первых в стране по данным за прошлый год насчитывалось 361 единица, вторых — 313.

В то же время наблюдается рост количества транспортных средств в личной собственности граждан. Несмотря на сокращение на 831 штуку персональных автобусов (осталось 10 947), в Беларуси на 2 819 единиц выросло число собственных грузовиков (стало 138 388). Наибольший рост традиционно наблюдался в сегменте персональных легковушек. Их стало больше на 31 200 единиц. В результате общее число легковых автомобилей в личном пользовании составило 2 млн 950 тысяч единиц.

Если учесть среднегодовую численность населения в Беларуси в 2016 году — 9 млн 502 тысячи человек, то получится, что на 3 белорусов приходится одна личная легковушка.