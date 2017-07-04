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Белорусские волейболисты уступили Бельгии на юношеском ЧЕ

05.07.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболисты уступили Бельгии со счетом 1:3 (25:23, 13:25, 21:25, 24:26) на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные главного тренера Алексея Ковалева успешно начали встречу, воспользовавшись своим преимуществом в нападении в концовке первого сета. Однако бельгийцы в ходе матча допускали меньше ошибок. Соперники удачно действовали на блоке и подаче. Решающей стала концовка четвертой партии, во время которой белорусы вели 24:23, но не смогли удержать преимущество и потерпели поражение.

Поле двух туров белорусская команда имеет в активе одну победу (3:1 над испанцами) и занимает в турнирной таблице группы II четвертое место. Лидируют сборные Бельгии и Италии, которые одержали по две победы на старте турнира.

В третьем туре в группе II белорусы встретятся 5 июля с Италией (20.00). Продолжат выступление на чемпионате Европы подопечные Алексея Ковалева 7 июля с Чехией (20.00), 8 июля с Россией (20.00).

Две лучшие сборные из группы поведут спор за медали континентального форума. Команды, которые займут третье и четвертое место на предварительном этапе, поборются за место в восьмерке сильнейших.

 
 
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Белорусские волейболисты уступили Бельгии на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Турции.

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