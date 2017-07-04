Цепкало построит в Ташкенте Силиконовую долину?

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Бывший глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало будет заниматься ИТ-проектами в Узбекистане.

В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом распорядился создать в стране Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center, передает Sputnik Узбекистан .

Накануне подписания этого документа в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана состоялась встреча с основателем белорусского Парка высоких технологий Валерием Цепкало.

Внедрить белорусский опыт на узбекской земле

В начале марта 2017 года стало известно о том, что Валерий Цепкало — одна из самых известных медийных IT-фигур Беларуси — освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта.

Примечательно, что отставка произошла на следующий день после публикации в британской газете Financial Times репортажа из белорусского Парка высоких технологий, в котором ПВТ сравнили с офисом Google.

Главой администрации ПВТ Цепкало работал с 2005 года. До этой должности занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, был послом Беларуси в США в 1997-2002 годах, до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Беларуси. Он автор 80 статей по информационным технологиям и мировой экономике и 20 публикаций по вопросам "электронного правительства", развития высоких технологий и интеллектуальной собственности, автор книги "Дорогой дракона" по экономическому развитию постиндустриальных стран Юго-Восточной Азии и книги "Код бессмертия".

Примечательно, что отставка Цепкало не сопровождалась высказыванием претензий в адрес главного белорусского айтишника: тогда больше вспоминали упреки давних дней, касавшиеся в основном того, что "белорусское силиконовое чудо" не оправдывает возложенных на него надежд.

После отставки Цепкало ушел в тень, первое упоминание о нем связано с публикацией в узбекском издании Uzdaily , где рассказывается о прошедшей в Мининформе Узбекистана встрече.

Как отмечает издание, на встрече Цепкало рассказал об успешном опыте создания в Беларуси ПВТ, его становлении и дальнейшем развитии, а также об успехах белорусского ИТ-сектора.



© Фото: ПВТ Школьники в ПВТ

Основатель ПВТ ознакомил с созданными правовыми, организационными и экономическими условиями для резидентов Парка высоких технологий и механизмами стимулирования местных IT-компаний. Особо был отмечен опыт работы Образовательного центра ПВТ, созданного с целью подготовки и повышения квалификации IT-специалистов для резидентов Парка.

"Стороны договорились продолжить обмен опытом по содействию росту и развитию индустрии программного обеспечения и информационных технологий, в том числе по развитию ИТ-парков и совершенствованию условий деятельности их резидентов, развитию механизмов стимулирования национальных разработчиков программных продуктов, продвижению экспорта ИТ-услуг, а также совершенствованию системы подготовки ИТ-специалистов и повышения их квалификации", — говорится в публикации.

Узбекское Силиконовое чудо

Как сообщает Sputnik Узбекистан, по указу президента в Ташкенте появятся два инновационных технопарка. Новая структура призвана объединить хозяйствующих субъектов в сфере информационных технологий, а также разработчиков программных продуктов.

Инновационный центр создают на основе принципа экстерриториальности в пределах территории республики, то есть предприятия в сфере ИКТ могут стать его резидентами независимо от их месторасположения на территории страны.

Резидентам центра будет предоставлен ряд льгот и преференций. Так, например, они получат освобождение до 1 января 2028 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, единого социального платежа, а также таможенных платежей за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в республике.

Кроме того, они будут освобождены от обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров, работ и услуг собственного производства.

Наряду с этим резидентам центра разрешено в пределах поступлений от экспорта товаров, работ и услуг собственного производства осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории страны по выплате заработной платы работникам и дивидендов в безналичной форме путем перечисления на международные платежные карты. Они также могут осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайн-магазины в Интернете без наличия экспортного контракта.

При этом дополнительные льготы предусмотрены и для работников резидентов Инновационного центра, доходы которых в виде оплаты труда, полученные до 1 января 2028 года, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд — по ставке 4,5%. К тому же эти доходы не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц, определяемых в целях налогообложения.

Все эти условия практически идентичны льготам, которые имеет сегодня белорусский ПВТ, а по некоторым позициям они даже шире.