Неказистая, зато своя: какие квартиры продают в Минске до 30 тысяч долларов

Недавно эксперты рассказали , что наибольшим спросом сейчас пользуются квартиры двух категорий — бюджетные и многокомнатные. REALTY.TUT.BY сделал подборку самого дешевого жилья, которое предлагается в Минске.

На Выготского, 1 (Новинки) предлагают однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра. В объявлении сказано, что состояние квартиры плохое. Насколько плохое, понять сложно — фото нет. Дом панельный, пятиэтажный, жилье находится на первом этаже. Продают квартиру за 26,5 тысяч долларов.









В двухэтажной сталинке на улице Крамского, 5 (Зеленый Луг) однокомнатную квартиру продают за 26,9 тысяч долларов. Площадь — 31 квадратный метр, кухня — 5. Санузел совмещенный. Фото интерьера продавец не публиковал. Квартира с балконом, на первом этаже.









На улице Ауэзова, 6 (Чижовка) предлагают малометражку за 28 тысяч долларов. Жилье расположено на первом этаже панельной хрущевки. Площадь квартиры — 26 квадратных метров, кухня — 5, жилая — 10. «Прекрасная, аккуратная квартира. Косметический ремонт, металлическая входная дверь, домофон», — говорится в объявлении.













На улице Столетова, 3 (Слепянка) в двухэтажной сталинке продают «отличную „однушку“, без ремонта». Площадь — 31 квадратный метр, кухня — 4,6. Квартира на первом этаже, без балкона. В комплект к квартире идет сарай с подвалом. Цена вопроса — 30 тысяч долларов.













На улице Минина, 20 А (Грушевка) предлагают «двушку» всего за 29 тысяч долларов. Площадь — 35 квадратных метров, кухня — 5,6. Квартира находится на втором этаже двухэтажного дома, 1949 года постройки. Дом этот особенный — в нем до сих пор нет коммуникаций, жильцы пользуются туалетом на улице. Впрочем, в объявлении говорится, что есть возможность подведения коммуникаций.















На улице Солнечной, 30−2 (р-н улицы Маяковского) предлагают малометражную однокомнатную квартиру площадью 21 квадратный метр. Жилье находится на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома 1974 года постройки. Санузел совмещенный. Есть балкон. Цена вопроса — 29,5 тысяч долларов.





