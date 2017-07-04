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Российский ядерный поезд получил 100-тонную атомную ракету

05.07.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
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Военно-промышленный комплекс России готов к производству боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» с тяжелой баллистической ракетой массой 100 тонн, пишет «Популярная механика».


Коллаж носит иллюстративный характер. Изображение: popmeсh.ru

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подчеркнул, что тяжелая межконтинентальная ядерная ракета находится «на уровне абсолютной готовности промышленности к созданию — в случае, если решение будет принято и включено в государственную программу вооружений».

Она была создана на базе ракеты РС-24 мобильного ракетного комплекса «Ярс», а ее масса для ядерного поезда составит 100 тонн. Напомним, что в прошлом году успешно прошли бросковые испытания ракеты для «Баргузина», а летные тесты намечены на 2019 год.

Ядерный поезд практически неуязвим. За сутки «Баргузин» способен преодолеть порядка 1000 км, курсируя по любым железнодорожным веткам страны, не отличимый от обычного состава с вагонами-рефрижераторами. Его невозможно обнаружить ни спутниковой, ни электронной разведкой.

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В прошлом году успешно прошли бросковые испытания ракеты для "Баргузина", а летные тесты намечены на 2019 год.

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