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Российский ядерный поезд получил 100-тонную атомную ракету
Военно-промышленный комплекс России готов к производству боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» с тяжелой баллистической ракетой массой 100 тонн,
Вице-премьер Дмитрий Рогозин подчеркнул, что тяжелая межконтинентальная ядерная ракета находится «на уровне абсолютной готовности промышленности к созданию — в случае, если решение будет принято и включено в государственную программу вооружений».
Она была создана на базе ракеты РС-24 мобильного ракетного комплекса «Ярс», а ее масса для ядерного поезда составит 100 тонн. Напомним, что в прошлом году успешно прошли бросковые
Ядерный поезд практически неуязвим. За сутки «Баргузин» способен преодолеть порядка 1000 км, курсируя по любым железнодорожным веткам страны, не отличимый от обычного состава с вагонами-рефрижераторами. Его невозможно обнаружить ни спутниковой, ни электронной разведкой.
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В прошлом году успешно прошли бросковые испытания ракеты для "Баргузина", а летные тесты намечены на 2019 год.
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