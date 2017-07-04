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Один из тренеров сборной Беларуси по хоккею находится в тяжелом состоянии после инсульта
66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта.
Как стало известно «
В спортивном мире Владимир Буре известен не только как отец сыновей-хоккеистов Павла и Валерия, но и как спортсмен мирового уровня. С 1968-го по 1977 год он завоевал четыре олимпийские медали, две медали чемпионатов мира, семь наград чемпионатов Европы по плаванию, в том числе и титул чемпиона Европы. Многократный чемпион и призер чемпионатов СССР, обладатель рекордов Советского Союза.
В качестве тренера по физподготовке Владимир Валерьевич работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси» (НХЛ), в начале 2010-х занимал пост вице-президента ХК ЦСКА. С начала 2015 года сотрудничает с ФХРБ, работал над физподготовкой не только национальной, но также молодежной и юношеской сборных Беларуси. По признанию коллег, ему принадлежит немалая заслуга в том, что сборная U-20 сумела вернуть себе прописку в элите, а U-18 — закрепиться в ней.
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66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им...
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