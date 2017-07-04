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Пустая трата времени или возможность "зацепиться". Что студенты думают об учебной практике

05.07.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Почти 38% студентов остаются работать в компаниях, где проходили практику во время учебы. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, которые опросили 484 человека.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В большинстве случаев (53,8%) место для прохождения практики студентам предлагают учебные заведения. 27,2% респондентов отметили, что найти место практики им помогли знакомые и родственники. Самостоятельно в интересующих компаниях желаемое место нашли лишь 17,4% участников исследования.

По мнению респондентов, самое главное преимущество учебной практики — приобретение новых знаний и реального опыта. Так ответили 78,3% опрошенных. Каждый второй отмечает, что практика — это возможность узнать, что из себя представляет работа в той или иной области. 37% участников исследования отметили, что практики — это возможность проявить себя и остаться работать в компании.


После практики, как показал опрос, только 38,3% студентов остаются работать в компании.

В целом удовлетворены результатами пройденных практик 67,1% участников исследования. Другие 32,9% респондентов не довольны своими достижениями. 10,3% опрошенных считают прохождение практики впустую потраченным временем.

Среди основных причин, по которым респонденты не смогли дать положительную оценку своей практике следующие: компании не обучают, а поручают выполнение однообразных и механических задач — 40,7%; заранее сложно оценить полезность прохождения той или иной практики — 22,2%; компании рассматривают практикантов как бесплатных и/или низкооплачиваемых работников — 22,2%.


К большинству респондентов во время практики компании относятся со всей ответственностью. Так, 59,3% опрошенных отметили, что вначале практики их обучили и лишь затем, поручили выполнять ряд задач. Около 11% респондентов обозначили, что во время прохождения практики к ним относились как к равным сотрудникам.

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Почти 38% студентов остаются работать в компаниях, где проходили практику во время учебы.

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