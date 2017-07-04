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В Могилеве пассажирка сломала позвоночник, когда автобус переезжал "лежачего полицейского"

05.07.2017 13:03 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве 29 июня пассажирка автобуса получила перелом позвонка. Женщина упала, когда автобус переезжал «лежачего полицейского».


Фото: moi-portal.ru

Женщина получила травму в 18.50, сообщили в ГАИ. Выяснилось, что пассажирка упала в момент переезда искусственной неровности.

За рулем автобуса был 58-летний могилевчанин. Пассажирку доставили в больницу с закрытым компрессионным переломом поясничного позвонка.

 
Теги: Могилев
 
 
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