Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Сети снимки подросших наследников, которых у него двое — 17-летний сын Аполлон и 24-летняя дочь Серафима. Фотографии сопровождаются комментариями, где музыкант описывает достижения, которыми он гордится.

«Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь», — подписал фото Аполлона Шнуров (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. TUT.BY).

Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 3 2017 в 8:21 PDT

Снимок дочери Сергей Шнуров сопроводил похожим комментарием.

Моя дочь Серафима пьёт, курит и матерится. Горжусь. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 1 2017 в 6:31 PDT

«Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь», — написал певец. Сына артисту родила его вторая супруга Светлана Костицына, а дочь появилась на свет в первом браке с Марией Исмагиловой.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря. Купить билет

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