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Месси остается в "Барселоне" еще минимум на 4 года

05.07.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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Испанский футбольный клуб «Барселона» продлил контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки. Официальная церемония подписания соглашения должна состояться в ближайшее время. Ранее испанская газета As сообщила, что сумма отступных за 30-летнего форварда по новому соглашению составит €300 млн.

Месси является воспитанником «Барселоны», за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года.

В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира.

 
 
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Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки. Официальная церемония подписания соглашения должна состояться в ближайшее время.

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