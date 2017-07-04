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В Астане появилась первая промышленная заправка для электромобилей

05.07.2017 12:55 — Разное | Ежедневник  
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В Астане появилась первая промышленная заправка для электромобилей

Станция позволяет подзарядить аккумулятора24 кВт от 30% до 80% за 15 минут.

В Астане открылась первая промышленная станция для зарядки электромобилей мощностью 50 кВт. Новая автозаправочная станция кардинально отличается от тех, что уже установлены в Казахстане. Она позволит проводить подзарядку аккумулятора 24 кВт от 30% до 80% за 15 минут, что в 48 раз превышает результат обычных станций подзарядки, передает БЕЛТА со ссылкой на информацию Ассоциации казахстанского автобизнеса.

На данный момент общее количество электромобилей по Казахстану составляет более 200 единиц. Пока они предназначены в основном для передвижения в пределах одного города, но дальнейшее развитие сети быстрозарядных станций позволит совершать длительные поездки более чем на несколько сотен километров.

 
 
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Станция позволяет подзарядить аккумулятора24 кВт от 30% до 80% за 15 минут.

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