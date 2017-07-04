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Погода в четверг: грозы, ветер и прохлада
05.07.2017 13:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер в Беларуси в четверг, 6 июля, сообщили Sputnik в республиканском Гидрометцентре.
Прохладная погода установилась в Беларуси в первую декаду июля. Синоптики обещают потепление к концу декады, а на ближайшие дни прогноз погоды не самый благоприятный.
Так, по данным синоптиков, 6 июля в Беларуси будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и местами — грозы.
Температура воздуха ночью составит +6…+12°C градусов тепла, днем — +17…+22°C. В Минске в четверг будет до +19°C градусов тепла, без осадков.
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Днем 6 июля температура воздуха прогреется только до 22 градусов тепла.
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