Погода в четверг: грозы, ветер и прохлада

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер в Беларуси в четверг, 6 июля, сообщили Sputnik в республиканском Гидрометцентре.

Прохладная погода установилась в Беларуси в первую декаду июля. Синоптики обещают потепление к концу декады, а на ближайшие дни прогноз погоды не самый благоприятный.

Так, по данным синоптиков, 6 июля в Беларуси будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и местами — грозы.

Температура воздуха ночью составит +6…+12°C градусов тепла, днем — +17…+22°C. В Минске в четверг будет до +19°C градусов тепла, без осадков.

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