Критика онлайн-игры стоила двум китайским миллиардерам 1,5 миллиарда долларов





Игру, которую производит основанная миллиардерами компания, компартия Китая сравнила с «ядом» и «наркотиком», тем самым снизив стоимость акций Tencent на 5,1%

Двое китайских миллиардеров – Чжан Чжидун и Ма Хуатен – потеряли больше 1,5 млрд долларов на двоих за полдня, сообщает Форбс . Это произошло после того, как Коммунистическая партия Китая сравнила онлайну-игру Honor of Kings, производством которой занимается основанная ими Tencent Holdings, с «ядом».

Как пишет South China Morning Post, 4 июля в «Жэньминь жибао», официальной газете Компартии КНР, вышла статья о том, что Honor of Kings является «ядом» и «наркотиком», который вредит подросткам. В материале говорилось, что число пользователей игры в Китае – около 80 млн, то есть фактически в нее играет каждый 17-й житель страны. В статье также приводились несколько примеров того, как чрезмерное увлечение Honor of Kings приводило к фатальным последствиям.

«Как компания, которая делает добро для этого мира, мы получим больше в долгосрочной перспективе, даже если мы пожертвуем некоторой краткосрочной прибылью», — заявили на это в Tencent Holdings, установив дневной лимит в один час для игроков в возрасте до 12 лет, запретив им играть в Honor of Kings после 21:00. Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет отведено два часа игрового времени ежедневно. Tencent также сообщила, что обновит платформу родительского контроля, чтобы родители могли контролировать игровые аккаунты своих детей.

Акции отреагировали на инцидент резким снижением: бумаги упали на 5,1% на Гонконгской бирже, до 266,4 долларов за акцию, сократив капитализацию компании почти на 17,5 млрд долларов. Согласно данным Forbes Real Time, после этого состояние Жана Жидона за полдня сократилось на 435 млн долларов (до 10,5 млрд доллларов), а Ма Хуатенга – на 1,2 млрд долларов (до 30,8 млрд).

«Инвесторы очень обеспокоены показателями Tencent, учитывая, что большая часть доходов холдинга зависит от продаж игры», — говорит Вэй Вэй, трейдер Huaxi Securities. «Контроль со стороны правительства в игровой индустрии, скорее всего, будет усиливаться», — добавляет он.