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В ближайшие 3 дня в Беларуси будет дождливо и прохладно

05.07.2017 13:56 — Разное | Ежедневник  
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В ближайшие 3 дня в Беларуси будет дождливо и прохладно

Максимальная температура днем по стране +24°С, ночью – до +12°С

6 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, сообщают синоптики Гидромета. Сохранится прохладная погода. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

7 июля на Беларусь начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, северо-восток республики еще останется под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения. В отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу воздух прогреется до +23°С.

8 июля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, на фоне которой с Западной Европы будут перемещаться малоактивные фронтальные разделы. В отдельных районах страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-западу до +14°С, максимальная днем +17..+24°С.

 
 
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Максимальная температура днем по стране +24°С, ночью – до +12°С

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