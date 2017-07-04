Минске: критика будет, но умеренная " title="Политолог о сессии ПА ОБСЕ в Минске: критика будет, но умеренная " class=""> Минске: критика будет, но умеренная " title="Политолог о сессии ПА ОБСЕ в Минске: критика будет, но умеренная " class=""> /

В Минске в среду, 5 июля, стартует 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, основная тема которой — "укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Сессия ПА ОБСЕ в Минске — событие международного формата, безусловно, важное и статусное, которое в еще большей степени закрепляет за Минском ту позицию, которую наша дипломатия пытается застолбить за Республикой Беларусь в последние годы, а именно — дипломатической площадки международного уровня, отметил политолог Александр Шпаковский.

Кроме того, серьезное дипломатическое значение имеет то, что в эти же дни в Минске проходит и сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и очередное заседание трехсторонней контактной группы по Украине.



© Sputnik / Виктор Толочко Летняя сессия ПА ОБСЕ открывается в Минске

"Я, однако, не призывал бы искать какие-то экономические бонусы, все-таки это больше политико-дипломатическое событие. Вовсе необязательно, что вслед за ПА ОБСЕ в Беларусь пойдут инвестиции западного бизнеса, но вода камень точит, и сама по себе реализация такого формата в Минске — событие действительно уникальное", — подчеркнул политолог.

Кроме того, собеседник отметил уровень безопасности, который существует на данный момент в нашей стране, и отметил, что некие экстраординарные события, которые могли бы нарушить спокойный ход мероприятия, очень маловероятны.

В то же время в повестке сессии есть проекты негативных резолюций и есть национальные делегации, которые настроены на достаточно критично в отношении существующей ситуации в Беларуси.

"Это, в первую очередь, наши литовские соседи, шведы и отдельные критики среди чешской и польской делегаций. Но общий тренд коллективного Запада в отношении Беларуси — это постепенное втягивание белорусского руководства в переговорный формат. Поэтому думаю, что будут выпущены отдельные критические стрелы, но это будет умеренная критика, не нарушающая ранее достигнутого баланса сил в отношениях между Беларусью, Евросоюзом и США", — рассказал политолог.

Кроме того, по словам собеседника, не стоит забывать о том, что санкции Евросоюза в отношении Беларуси отменены, в то время как со стороны США они пролонгированы, существует запрет на военно-техническое сотрудничество, тем не менее, ведутся активные переговоры, в том числе, и о визовом вопросе, продолжается активный обмен делегациями. Нет оснований полагать, что Европа заинтересована в резкой критике белорусских властей.

Политический эксперт обратил отдельное внимание на намерения литовской стороны вынести на наднациональный уровень вопрос своих национальных интересов, связанных с тем, чтобы не допустить строительства БелАЭС.

"Литве не удастся вовлечь в защиту своих национальных интересов более крупных участников, и спор об АЭС по прежнему останется белорусско-литовским", — считает Шпаковский.

Кроме того, Беларусь традиционно может рассчитывать на поддержку своих партнеров по СНГ и Евразийскому экономическому союзу, в первую очередь, россиян. Да и украинская позиция вряд ли будет антибелорусской, отметил политолог.

Беседу с политическим экспертом Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.