Из-за ремонта дороги возле Комаровки возникают пробки. Водителей просят объезжать

В среду, 5 июля, в Минске начали активные работы по капремонту отрезка улицы Куйбышева, из-за чего в районе Комаровки возникли пробки. Администрация Советского района просит по возможности объезжать участок Куйбышева от Хоружей до Сурганова.





Покрытие на участке улицы Куйбышева от пересечения с Хоружей до пересечения с Сурганова последние годы было не в лучшем состоянии. Капитальный ремонт отрезка начался в конце июня, но к наиболее активным работам по укладке асфальта и прокладке сетей приступили 5 июля, рассказывает глава Советского района Юрий Трущенко.

В связи с этим на участке для движения открыта только одна полоса в сторону улицы Сурганова, по которой едет в том числе общественный транспорт. В итоге образуются пробки. Трущенко просит водителей по возможности объезжать ремонтируемый участок.

Завершить работы по замене покрытия и полностью открыть улицу для движения планируют в конце июля. А ко Дню города на этом участке появятся новые тротуары из плитки и озеленение. На капремонт потратят около 3 миллионов рублей, или 1,5 миллиона долларов. Более подробно обо всем этом можно прочитать здесь .