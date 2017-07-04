У 30-ти граждан, пытавшихся пересечь белорусскую границу, были проблемы с документами





Причина не только в истекшем сроке действия паспорта, вырванных страницах, но даже в «верности» СССР.

Более 30 граждан задержаны на границе из-за проблем с документами Только за минувшие выходные и праздничные дни белорусские пограничники выявили 32 нарушителя пограничного законодательства, которые при выезде и въезде в нашу страну предъявили недействительные документы. Ими оказались девятнадцать белорусов, четверо украинцев и россиян, и по одному гражданину Польши, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Германии, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Самые распространенные нарушения в документе: истекший срок действия, размытые печати, самостоятельно вклеенные страницы, ветхое состояние, либо нахождение в базе данных утерянных документов.

Так, гражданин Польши, выезжая из Беларуси в пункте пропуска «Козловичи», предъявил паспорт, в котором лист-вставка с установочными данными полностью была оторван от книжного блока. А в пункте пропуска «Новая Гута» гражданин Украины пытался попасть домой с паспортом, в котором отсутствовала фотография по достижению 45 лет, срок действия истек два года назад и вдобавок были оторваны страницы. Также в данном пункте пропуска в Украину пыталась выехать 68-летняя жительница Могилева. Пограничникам она предъявила паспорт гражданина СССР. Белорусский документ она получать отказывается принципиально.

Граждане Казахстана и Кыргызстана собирались пересечь границу по удостоверению личности, однако данный документ не дает на это право.

Все нарушители пограничного законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений.