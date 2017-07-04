Минэнерго: с вводом БелАЭС экологическая обстановка в стране улучшится

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Население Беларуси недостаточно хорошо понимает, какие выгоды в экологическом плане несет в себе ввод в эксплуатацию Белорусской атомной станции (БелАЭС), заявила на круглом столе "Экологические аспекты безопасности атомной энергетики в Беларуси" заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец.



© Фото: МИД Беларуси МИД не удивится, если БелАЭС взволнует Международную федерацию шашек

"Когда мы проводили последний мониторинг общественного мнения, задали вопрос: считаете ли вы, что с вводом АЭС в эксплуатацию экологическая обстановка улучшится? К сожалению, только 20% респондентов ответили положительно. То есть люди связывают АЭС с ухудшениями экологических параметров, а это неверно", — заметила Дулинец.

Опрос, на который ссылается представитель Минэнерго, во второй половине 2016 года проводил Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. Он показал, что количество сторонников строительства станции незначительно сократилось и составляет, по словам Дулинец, 50-55%. До аварии на Фукусиме эта цифра достигала 60%. Количество противников колеблется в районе 20%.

"Остальные — это люди не определившиеся. Важная деталь: самый высокий уровень сторонников строительства регистрируется в Островце. Это обусловлено, на мой взгляд, не только тем, что там создаются новые рабочие места, тем, что Островец из городского поселка превратился в город, в котором строятся социальные объекты. Но еще и тем, что информированность населения в этом регионе очень высокая", — заметила Дулинец.

Собственно, чтобы проинформировать остальных белорусов об экологических преимуществах атомного проекта, Минэнерго и собрало круглый стол.

Минимизировать выбросы СО2

Атомные станции, в отличие от тепловых, не производят вредных выбросов, напомнила представитель Минэнерго.



© Sputnik / Виктор Толочко Корпус для второго реактора привезут на БелАЭС в августе

"При работе тепловых электростанций или других техногенных объектов, которые сжигают природный газ, мазут, уголь, в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ. Это так называемые парниковые газы, оксиды азота, оксиды углерода, окиси серы, то есть вредные загрязняющие вещества. При работе атомной станции эти выброс отсутствуют", — заметила Дулинец.

На фоне серьезных климатических изменений вопрос вредных выбросов и производства парниковых газов становится все более актуальным. Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению, которое было подписано в декабре 2015 года и предусматривает ряд мер по снижению количества углекислого газа в атмосфере.

"И здесь ключевую роль будет играть атомная станция. Как подсчитали наши ученые при вводе в эксплуатацию двух блоков, в год мы будет снижать выбросы парниковых газов ориентировочно на 10 миллионов тонн. Это очень серьезная цифра", — заметила Дулинец.

Нужны открытость и диалог

Сахаровский институт в настоящее время готовит специалистов по ядерной и радиационной безопасности. Но культура безопасности должна быть повсеместной, полагает завкафедрой института. Только это в этом случае можно будет говорить о каких-то гарантиях для человека и окружающей среды.

"Ключевым моментом при формировании общественного мнения является обеспечение культуры безопасности на всех уровнях — государственном, среди персонала при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию. При этом надо обратить особое внимание, это формирование культуры связано с такими вещами как просвещение, открытость и диалог с населением", — заметил заведующий кафедрой ядерной и радиационной безопасности Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ Николай Тушин.

КГБ и МВД могли бы быть и помягче

О недостаточной открытости и проваленных попытках вести диалог с противниками строительства станции, а также о последствиях, которые это имеет для страны, говорил в ходе круглого стола и руководитель группы по взаимодействию с государственными органами и организациями Белорусской АЭС Николай Груша.

Он напомнил, что Беларусь, начав ядерный проект, взяла на себя обязательства оценить экологическое воздействие станции в трансграничном контексте (конвенция Эспо) и предоставлять всю необходимую информацию заинтересованным сторонам — странам и гражданам (Орхусская конвенция).

Но существующая нормативно-правовая база и практика не позволяют стране выполнять взятые на себя обязательства в полной мере.

"Орхусская конвенция полагает, что мы должны обеспечить информирование населения на всех этапах. Более того, Литва говорит, что мы должны информировать до начала проекта, но тут возникает коллизия: если на начальном этапе проекта нет, о чем можно информировать? Но и когда есть проект, то вступает в силу законодательство о коммерческой тайне, о том, что вся проектная информация является информацией для ограниченного распространения, имеет гриф "Для служебного пользования", — перечислил расхождение белорусских законов с требованиями международных конвенций Груша.

При этом он вспомнил, что Беларусь упрекнули в нарушении конвенций после выдворения из Островца российского антиядерного активиста Андрея Ожаровского в 2009 году. В настоящее время, по словам Груши, Ожаровскому запрещен въезд в страну.

"Нам нужно совершенствовать нормативно-правовую базу, которая позволила бы гражданам на разных этапах участвовать в обсуждениях экологически опасных объектах. Нужны согласованные действия всех министерств и ведомств, потому что органы МВД и КГБ действовали в соответствии со своими нормативными актами. Им не объясняли, что в данном случае, может быть, следует быть немножко помягче с тем, чтобы потом не иметь проблем", — заметил руководитель группы по взаимодействию с госорганами и организациями Белорусской АЭС.

По словам представителя Минэнерго, инцидент с российским активистом — это единичный случай. Министерство готово строить диалог со всеми заинтересованными сторонами, в том числе имеющими ярко выраженную антиядерную окраску.

"Мы готовы садиться за стол переговоров с любыми противниками ядерного проекта. Мы стараемся следовать мировым принципам — демонстрируем открытость и транспарентность, мы постоянно работаем с общественностью. А совершенного законодательства быть не может. Оно постоянно совершенствуются, и наверняка механизмы Орхусской конвенции также будут развиваться", — заметила Лилия Дулинец.