ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Alibaba представила "умную" колонку за 73 доллара

05.07.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китайская компания Alibaba Group представила в Пекине собственного голосового помощника Tmall Genie X1. На мероприятии объявили, что новинка будет стоить значительно дешевле, чем «умные» колонки конкурентов, пишет TJournal.


Фото: Reuters

Устройство поступит в продажу 8 августа за 499 юаней (около 73 долларов по текущему курсу). В издании Bloomberg отметили, что такая цена установлена на время «тестового периода» длиной в месяц. Колонка будет продаваться только в Китае: сейчас она поддерживает мандаринский диалект китайского языка.

Tmall Genie X1 может по голосовой команде воспроизводить музыку, заказать еду, зачитывать новости и рассказывать о ближайших планах в календаре. С помощью ассистента можно будет покупать товары на принадлежащей Alibaba торговой площадке Tmall и управлять другими устройствами компании вроде кондиционера Tmall Box.

У устройства нет дисплея, а активируются оно при произнесении слов «Tmall Genie» на китайском. «Умная» колонка будет конкурировать с другими китайскими устройствами от Tencent и Baidu.

Tmall Genie X1 стоит значительно меньше, чем западные аналоги от Google (129 долларов) и Amazon (179 долларов). При этом в Китае они не доступны. Цена HomePod от Apple составляет 349 долларов.

В Беларуси «умные» колонки пока не продаются, зато есть большой выбор обычной портативной акустики на любой вкус.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там используется собственный голосовой помощник Tmall Genie X1

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске к концу июля во всех дворах у железнодорожного вокзала парковка станет платной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика