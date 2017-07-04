Китайская компания Alibaba Group представила в Пекине собственного голосового помощника Tmall Genie X1. На мероприятии объявили, что новинка будет стоить значительно дешевле, чем «умные» колонки конкурентов, пишет TJournal.



Фото: Reuters

Устройство поступит в продажу 8 августа за 499 юаней (около 73 долларов по текущему курсу). В издании Bloomberg отметили, что такая цена установлена на время «тестового периода» длиной в месяц. Колонка будет продаваться только в Китае: сейчас она поддерживает мандаринский диалект китайского языка.

Tmall Genie X1 может по голосовой команде воспроизводить музыку, заказать еду, зачитывать новости и рассказывать о ближайших планах в календаре. С помощью ассистента можно будет покупать товары на принадлежащей Alibaba торговой площадке Tmall и управлять другими устройствами компании вроде кондиционера Tmall Box.

У устройства нет дисплея, а активируются оно при произнесении слов «Tmall Genie» на китайском. «Умная» колонка будет конкурировать с другими китайскими устройствами от Tencent и Baidu.

Tmall Genie X1 стоит значительно меньше, чем западные аналоги от Google (129 долларов) и Amazon (179 долларов). При этом в Китае они не доступны. Цена HomePod от Apple составляет 349 долларов.

В Беларуси «умные» колонки пока не продаются, зато есть большой выбор обычной портативной акустики на любой вкус.