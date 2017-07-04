Всё о летних шинах



От качества резины зависит безопасность и длительность эксплуатации как колес, так и транспорта в целом. Современный рынок автотехники предлагает огромнейший ассортимент машинных покрышек — от самых дорогих до бюджетных. Чтобы купить летние шины и не прогадать с выбором, необходимо знать некоторые особенности таких покрышек.

По каким признакам понять, что пора сменить шины?





Приблизительный срок службы резины для легковых авто составляет 45 тысяч километров. Однако, по мнению экспертов, автомобильные покрышки необходимо менять не реже 1 раза в 5 лет независимо от степени их износа. Это касается и запасного колеса, даже если оно никогда не использовалось. Критерием для смены резины является наличие видимых повреждений на поверхности, ее стирание, уменьшение параметров высоты протектора (глубины и высоты) и дисбаланс давления воздуха в колесе. Производить замену следует в специализированной мастерской.

Когда переобувать машину в летние покрышки?





Согласно техническому регламенту передвижение на летней резине допускается в период с марта по ноябрь. Эксплуатация таких шин в зимнее время чревато снижением функциональных свойств покрышек и увеличением риска аварийности машины. Менять резину нужно исходя из среднесуточного показателя температуры. Обычно это от 5 до 7 градусов тепла. Следует учитывать и прогноз погоды, так как эксплуатация летних покрышек в период весенних или осенних заморозков не лучшим образом сказывается на их техническом состоянии и качестве движении транспорта. И не забываем про обязательную смену на зимнюю резину с 1 декабря.

Есть ли разница в цене летней и зимней резине?





Причины, по которым летние покрышки могут стоить дороже, — это сезонность, марка производителя, качество состава резиновой смеси и радиус покрытия. Чем лучше технические параметры шин, тем выше их цена. Так, летняя резина в отличие от зимней максимально адаптирована к жарким климатическим условиям и обладает отличными сцепными свойствами. Полудиаметр ее бывает разным, но чем он значительнее, тем больше стоимость. Приобретать же покрышки целесообразнее в период осенних скидок.

Критерии выбора летней резины





Сезонные покрышки обладают рядом специфических характеристик, влияющих на их функциональность и длительность эксплуатации. Чтобы правильно купить летние шины необходимо учитывать следующие показатели:

типоразмер;

геометрические параметры (ширину, высоту);

структурные особенности;

вид протекторного рисунка;

наличие маркировок Aqua или Rain;

шумность;

уровень сцепления с дорожным полотном;

управляемость;

износостойкость;

жесткость и вес.

Не лишним будет знакомство с отзывами о производителях покрышек на автофорумах.

Из-за чего шумят летние шины?





Причины шумности покрышек бывают разными. Прежде всего, это химический состав шины и уровень соотношения входящих в него компонентов. Если резина дешевая, то и рассчитывать на ее высокое качество не стоит. Также влиять на ее звучность может скорость движения транспорта, характер асфальтового покрытия, жесткость и ширина покрышки, рисунок протектора и уровень давления в колесе. Именно последнее является самым распространенным фактором провоцирования шума резины.

Срок эксплуатации летних шин





За счет большей жесткости летние покрышки служат намного дольше. Продолжительность эксплуатационного срока во многом зависит от качества шин. Для фирменной резины это минимум 5 лет, для бюджетной — 2 года. Поэтому задумывая купить летние шины с износом более чем в 3 сезона, вы должны учитывать бренд производителя покрышек, условия их хранения, свой стиль вождения и качество дорог.

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