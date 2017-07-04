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В закрытом округе России нашли американский истребитель

05.07.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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На территории закрытого административного образования «город Североморск» в иле Щукозера был обнаружен истребитель P-39 Airacobra, сообщает «Российская газета».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: warrelics.eu

Американский истребитель лежал на 40-метровой глубине. Обнаружить и обследовать его удалось благодаря использованию подводных роботов. С помощью военных архивов удалось выяснить, что самолет потерпел аварию 6 марта 1945 года во время тренировочного полета.

P-39 Airacobra, которым управлял младший лейтенант Федор Варавчиков, пробил лед озера и утонул. Летчик погиб. Самолет принадлежал 2-й эскадрилье 255-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота.

Bell P-39 Airacobra — американский истребитель времен Второй мировой войны. В СССР он поставлялся по ленд-лизу и был любим многими летчиками-асами, например, Александром Покрышкиным, Григорием Речкаловым, Николаем Гулаевым.

В штабе Северного флота рассказали, что провести операции по подъему самолета и розыску останков пилота планируется до конца лета.

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) включает ряд важных объектов, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.

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P-39 Airacobra, которым управлял младший лейтенант Федор Варавчиков, пробил лед озера и утонул.

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