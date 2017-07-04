Виктория Азаренко обыграла на Уимблдоне 16-ю ракетку мира

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину — 6:3, 6:3.



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Первый сет проходил в равной борьбе, а ключевым стал шестой гейм. Он был самым продолжительным в первой половине матча и завершился выигрышем Азаренко на подаче Весниной. После этого основной задачей белоруски было брать свою подачу, с чем она успешно справилась — 6:3.





Во втором сете Виктория завладела преимуществом намного раньше. Уже третий гейм завершился выигрышем Азаренко на подаче Весниной. После этого белоруска вновь брала свои подачи и удерживала комфортное преимущество. При счете 4:3 занимающая 16-е место в рейтинге WTA Веснина взяла медицинский тайм-аут, но на пользу он ей не пошел. Матч Азаренко завершила еще одним брейком — 6:3. За весь матч Виктория не проиграла ни одной своей подачи.





В третьем раунде Виктория Азаренко сыграет с получившей уайлд-кард американкой Хезер Уотсон, занимающей 102-е место в мировом рейтинге.