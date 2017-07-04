ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко обыграла на Уимблдоне 16-ю ракетку мира

05.07.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину — 6:3, 6:3.


Фото: Reuters

Первый сет проходил в равной борьбе, а ключевым стал шестой гейм. Он был самым продолжительным в первой половине матча и завершился выигрышем Азаренко на подаче Весниной. После этого основной задачей белоруски было брать свою подачу, с чем она успешно справилась — 6:3.


Во втором сете Виктория завладела преимуществом намного раньше. Уже третий гейм завершился выигрышем Азаренко на подаче Весниной. После этого белоруска вновь брала свои подачи и удерживала комфортное преимущество. При счете 4:3 занимающая 16-е место в рейтинге WTA Веснина взяла медицинский тайм-аут, но на пользу он ей не пошел. Матч Азаренко завершила еще одним брейком — 6:3. За весь матч Виктория не проиграла ни одной своей подачи.


В третьем раунде Виктория Азаренко сыграет с получившей уайлд-кард американкой Хезер Уотсон, занимающей 102-е место в мировом рейтинге.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину - 6:3, 6:3.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Всё о летних шинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика