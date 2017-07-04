Что нового: как изменится жизнь беженцев в Беларуси

Новая редакция закона о вынужденной миграции облегчит жизнь в Беларуси переселенцам из Украины, пояснил во время пресс-конференции в пресс-центре Sputnik представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь.

"Если до вступления в силу нормативного акта только дети пользовались всеми видами медпомощи на бесплатной основе, то со вступлением закона в силу этот пробел был ликвидирован. Прежде проблема существовала ввиду разночтений между национальным законодательством и действующим соглашением СНГ об оказании медицинской помощи. Мало кто думал, что может возникнуть конфликтная ситуация внутри соседней страны, которая повлечет за собой массовый исход граждан за рубеж", — пояснил Бушарди.

Также органы пограничной службы с 1 июля уполномочены принимать ходатайства о предоставлении защиты в том числе от иностранцев, находящихся в международных пунктах пропуска. Это облегчает доступ к процедуре предоставления защиты.

Кроме того, сократится срок процедуры определения статуса беженца и получения дополнительной защиты в Беларуси.

Что изменилось для беженце в Беларуси, смотрите на видео Sputnik.