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Что нового: как изменится жизнь беженцев в Беларуси

05.07.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Новая редакция закона о вынужденной миграции облегчит жизнь в Беларуси переселенцам из Украины, пояснил во время пресс-конференции в пресс-центре Sputnik представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь.

"Если до вступления в силу нормативного акта только дети пользовались всеми видами медпомощи на бесплатной основе, то со вступлением закона в силу этот пробел был ликвидирован. Прежде проблема существовала ввиду разночтений между национальным законодательством и действующим соглашением СНГ об оказании медицинской помощи. Мало кто думал, что может возникнуть конфликтная ситуация внутри соседней страны, которая повлечет за собой массовый исход граждан за рубеж", — пояснил Бушарди.

Также органы пограничной службы с 1 июля уполномочены принимать ходатайства о предоставлении защиты в том числе от иностранцев, находящихся в международных пунктах пропуска. Это облегчает доступ к процедуре предоставления защиты.

Кроме того, сократится срок процедуры определения статуса беженца и получения дополнительной защиты в Беларуси.

Что изменилось для беженце в Беларуси, смотрите на видео Sputnik.

 
 
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С 1 июля вступила в силу новая редакция закона о вынужденной миграции. Что изменится для беженцев и переселенцев в Беларуси, смотрите на видео Sputnik.

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