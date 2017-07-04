В Лошицком парке начались бесплатные занятия по хатха-йоге. Пока на них ходят в основном пенсионеры, но присоединиться может каждый желающий, рассказала GO.TUT.BY инструктор по хатха-йоге, волонтер центра социального обслуживания населения Ленинского района Тамара Баранчук.



Фото: Reuters

Занятия проходят по понедельникам и четвергам в 9.30 утра. Место встречи группы — сцена недалеко от главного входа. С собой желательно иметь коврик для йоги или плед.

— У меня есть две группы, с которыми я занимаюсь, в основном, там люди старше 50 лет. Им я и предложила ходить в Лошицкий парк. Но присоединиться к нам могут все желающие. Нагрузку я даю по возможностям, — рассказала Тамара Баранчук.

Занятия включают в себя разминку, дыхательные практики и выполнение асан. Инструктор планирует бесплатно проводить их в Лошицком парке до 1 сентября.