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В Лошицком парке начались бесплатные занятия по хатха-йоге. Пока на них ходят в основном пенсионеры

05.07.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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В Лошицком парке начались бесплатные занятия по хатха-йоге. Пока на них ходят в основном пенсионеры, но присоединиться может каждый желающий, рассказала GO.TUT.BY инструктор по хатха-йоге, волонтер центра социального обслуживания населения Ленинского района Тамара Баранчук.


Фото: Reuters

Занятия проходят по понедельникам и четвергам в 9.30 утра. Место встречи группы — сцена недалеко от главного входа. С собой желательно иметь коврик для йоги или плед.

— У меня есть две группы, с которыми я занимаюсь, в основном, там люди старше 50 лет. Им я и предложила ходить в Лошицкий парк. Но присоединиться к нам могут все желающие. Нагрузку я даю по возможностям, — рассказала Тамара Баранчук.

Занятия включают в себя разминку, дыхательные практики и выполнение асан. Инструктор планирует бесплатно проводить их в Лошицком парке до 1 сентября.

 
 
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В Лошицком парке начались бесплатные занятия по хатха-йоге. Пока на них ходят в основном пенсионеры, но присоединиться может каждый желающий, рассказала GO.TUT.BY...

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