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Бывшие хоккеисты сборной Беларуси стали ассистентами главного тренера в минском "Динамо"
Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского «Динамо». Об этом сообщает газета
Белорусские специалисты будут помогать недавно назначенному новому наставнику «зубров» Горди Дуайеру.
Сергей Стась ранее работал в Федерации хоккея Беларуси и проходил практику у экс-тренера "Динамо" Крэйга Вудкрофта.
В качестве игрока он выступал в чемпионатах СССР, МХЛ, Беларуси, Германии и минорных лигах Северной Америки. За сборную выступал чемпионатах мира и двух Олимпийских играх.
Константин Кольцов только год назад закончил профессиональную карьеру. Он выступал в чемпионатах России и Беларуси, Континентальной хоккейной лиге. Также провел 144 поединка в НХЛ.
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Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского "Динамо".
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