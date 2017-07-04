Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского «Динамо». Об этом сообщает газета «Прессбол» .



Константин Кольцов. Фото: Reuters

Белорусские специалисты будут помогать недавно назначенному новому наставнику «зубров» Горди Дуайеру.

Сергей Стась ранее работал в Федерации хоккея Беларуси и проходил практику у экс-тренера "Динамо" Крэйга Вудкрофта.

В качестве игрока он выступал в чемпионатах СССР, МХЛ, Беларуси, Германии и минорных лигах Северной Америки. За сборную выступал чемпионатах мира и двух Олимпийских играх.

Константин Кольцов только год назад закончил профессиональную карьеру. Он выступал в чемпионатах России и Беларуси, Континентальной хоккейной лиге. Также провел 144 поединка в НХЛ.