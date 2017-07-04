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Гайдукевич: на сессии ПА ОБСЕ отклонили резолюцию Литвы по БелАЭС

05.07.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске — это действительно историческое событие, поскольку впервые такой международный форум проходит в нашей стране, подчеркнул собеседник Sputnik.

Гайдукевич: на сессии ПА ОБСЕ отклонили резолюцию Литвы по БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я уверен, что это доказательство того, что Беларусь сумела стать европейской площадкой для переговоров и сумела стать донором стабильности и безопасности, в том числе, и в Европейском союзе, и это стали понимать и в Европе", — отметил Гайдукевич.

Еще одним достижением, по словам собеседника, является то, что резолюция антибелорусского характера с критикой АЭС, подготовленная литовским депутатом, была отклонена. 

"Попытались наши литовские коллеги вынести свои личные вопросы и обиды на международный форум, но не получилось. И большинством голосов эта резолюция даже не была вынесена на общую повестку и обсуждение. Не получилось у наших недоброжелателей повернуть ход сессии не в ту сторону", — рассказал Гайдукевич.  

По мнению зампреда ЛДПБ, в ходе Парламентской ассамблеи будут обсуждаться более важные вопросы международного характера.

Гайдукевич: на сессии ПА ОБСЕ отклонили резолюцию Литвы по БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Это, в первую очередь, урегулирование ситуации в Украине. Это наркотики — это общая проблема и та резолюция, которую подготовила Беларусь. Это вопросы стабильности и безопасности — то, что больше всего беспокоит наших европейских коллег", — сказал Гайдукевич.

Кроме того, собеседник отметил, что лидер ЛДПБ Сергей Васильевич Гайдукевич является участником белорусской делегации ПА ОБСЕ, и сейчас делегатам предстоит серьезная работа в комиссиях, имеющая важное значение на перспективу.

Комментарий первого заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Подготовленная литовской стороной резолюция с критикой БелАЭС была отклонена уже на старте сессии ПА ОБСЕ в Минске, рассказал радио Sputnik Беларусь первый...

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