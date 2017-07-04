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Новый губернатор Минской области рассказал о первоочередных задачах

05.07.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Анатолий Исаченко в среду, 5 июля, утвержден в должности председателя Минского облисполкома на внеочередной сессии Минского областного совета депутатов. Нового губернатора Минской области во вторник, 4 июля, назначил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава Администрации президента Наталья Качанова, представляя нового главу региона депутатам и руководителям районов, обратила внимание на его опыт в работе с областью, деловые качества, инициативность и умение взаимодействовать с людьми. До назначения губернатором Анатолий Исаченко был помощником президента — инспектором по Минской области.

Новый губернатор Минской области рассказал о первоочередных задачах
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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"Когда пришел в область помощником президента, в любом случае, моей задачей было помогать работать области. Поэтому начал работать я с тех пор, как пришел в область. Мое кредо по жизни — где живешь, там и работаешь. За это время я посетил все регионы. Некоторые по несколько раз. Знаком с регионами. Начнем с решения задач, которые были озвучены", — сказал Исаченко.

Новый губернатор также сообщил, что общение и отчеты представителей властей перед жителями региона и трудовыми коллективами в дальнейшем должны происходить регулярно.

Комментарий нового губернатора Минской области Анатолия Исаченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Своими главными задачами новый председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко видит рост благосостояния жителей региона, вопрос занятости, перспективное...

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