Новый губернатор Минской области рассказал о первоочередных задачах

Анатолий Исаченко в среду, 5 июля, утвержден в должности председателя Минского облисполкома на внеочередной сессии Минского областного совета депутатов . Нового губернатора Минской области во вторник, 4 июля, назначил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава Администрации президента Наталья Качанова, представляя нового главу региона депутатам и руководителям районов, обратила внимание на его опыт в работе с областью, деловые качества, инициативность и умение взаимодействовать с людьми. До назначения губернатором Анатолий Исаченко был помощником президента — инспектором по Минской области.

"Когда пришел в область помощником президента, в любом случае, моей задачей было помогать работать области. Поэтому начал работать я с тех пор, как пришел в область. Мое кредо по жизни — где живешь, там и работаешь. За это время я посетил все регионы. Некоторые по несколько раз. Знаком с регионами. Начнем с решения задач, которые были озвучены", — сказал Исаченко.

Новый губернатор также сообщил, что общение и отчеты представителей властей перед жителями региона и трудовыми коллективами в дальнейшем должны происходить регулярно.

Комментарий нового губернатора Минской области Анатолия Исаченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.