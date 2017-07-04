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Пограничниками задержан украинец, продававший места в очереди на границе с Крымом
05.07.2017 16:39 — Разное | Ежедневник
Цена за место зависела от стоимости машины.
У контрольно-пропускного пункта «Чонгар» на границе с Крымом задержали гражданина Украины, торговавшего местами в очереди поближе к КПП, сообщает
Предприимчивый украинец был пойман пограничниками во время получения им денег за «услугу». Выяснилось, что цена за место зависела от стоимости машины. Например, водителю автомобиля Mercedes предлагалось сократить время ожидания в очереди за 500 гривен, в то время как для водителя Porsche стоимость услуги была уже в три раза выше.
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Цена за место зависела от стоимости машины.
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