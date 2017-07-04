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Пограничниками задержан украинец, продававший места в очереди на границе с Крымом

05.07.2017 16:39 — Разное | Ежедневник  
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Пограничниками задержан украинец, продававший места в очереди на границе с Крымом

Цена за место зависела от стоимости машины.

У контрольно-пропускного пункта «Чонгар» на границе с Крымом задержали гражданина Украины, торговавшего местами в очереди поближе к КПП, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную администрацией Херсонской области.

Предприимчивый украинец был пойман пограничниками во время получения им денег за «услугу». Выяснилось, что цена за место зависела от стоимости машины. Например, водителю автомобиля Mercedes предлагалось сократить время ожидания в очереди за 500 гривен, в то время как для водителя Porsche стоимость услуги была уже в три раза выше.

 
 
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