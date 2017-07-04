Россия нанесла удар новейшими ракетами Х-101 по ИГ в Сирии

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Российские стратегические ракетоносцы нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористом "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран) в Сирии на границе провинций Хама и Хомс, сообщили в министерстве обороны России.



© Sputnik Виталий Тимкив Россия нанесла удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

"В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля", — рассказали в военном ведомстве.

Удары, по информации военных, были совершены высокоточными ракетками Х-101 с дальности около одной тысячи километров. Прикрывали бомбардировщики с воздуха истребители Су-30см.

"После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — сообщили в министерстве.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров.

Данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью.