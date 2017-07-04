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Ученые выяснили, кому не стоит есть перед тренировками

05.07.2017 17:04 — Разное | Tut.by  
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Тренировки на голодный желудок сжигают больше жира. Об этом говорит исследование, изучавшее, как питание влияет на реакцию жировой ткани организма во время физических упражнений. Результаты опубликованы в научном журнале «American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism».


Фото: Reuters

Участники исследования — группа из 10 мужчин с лишним весом — совершали часовые прогулки на уровне 60% максимального потребления кислорода (показатель выносливости организма — Прим. GO.TUT.BY). При этом они были либо голодны, либо ели за 2 часа до тренировки. Ученые собирали у них образцы крови, чтобы изучить изменения метаболических параметров.

Оказалось, что активность генов в жировой ткани отличалась в зависимости от того, ели ли участники исследования перед прогулкой. Если они были голодны, гены, отвечающие за жиросжигание, были более активны. Это, как предположили ученые, указывает на более интенсивное использование накопленной жировой ткани. Если испытуемые выходили на прогулку после еды, активность генов снижалась, что может указывать на меньшее сжигание жира.

Исследователи сделали вывод, что жировая ткань подвержена влиянию пищи, поэтому для людей, которые хотят сбросить вес, упражнения на голодный желудок более эффективны.

 
 
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Тренировки на голодный желудок сжигают больше жира. Об этом говорит исследование, изучавшее, как питание влияет на реакцию жировой ткани организма во время...

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