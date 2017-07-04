Со следующего года минимальную зарплату в Латвии повысят разом на 50 евро — с 380 до 430 евро. С 1 июля «минималка» выросла в России. На фоне новостей от наших соседей FINANCE.TUT.BY решил выяснить, как минимальная «получка» белорусов выглядит на фоне других стран.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Последний раз минимальную зарплату в Беларуси повысили в начале этого года. С 1 января этот показатель вырос на 25,58 рублей — сегодня «минималка» составляет 265 рублей.

В России с 1 июля минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) повысили с 7500 до 7800 российских рублей (с 245 до 255 белорусских рублей). Правительство России намерено в ближайшие два года увеличить МРОТ до бюджета прожиточного минимума работающего человека, который в первом квартале этого года составлял 9909 российских рублей (324 белорусских рубля).

В Беларуси же минимальная зарплата выше, чем бюджет прожиточного минимума. По последним данным Минтруда, БМП для трудоспособного населения составляет 204,35 рублей.

В январе 2017 года минимальную зарплату в Украине повысили сразу в два раза — с 1600 (119 белорусских рублей) до 3200 гривен (238 рублей). При этом бюджет прожиточного минимума в Украине сейчас почти в два раза меньше «минималки» — 1684 гривен (131 рубль) на работающего человека.

Минимальная зарплата в Литве и Латвии на данный момент одинаковая — 380 евро (838 рублей). При этом в Латвии с нового года зарплату повышают до 430 евро (993 рублей). Как подчеркнула министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, «минималку» решено поднять разом и удерживать на этом уровне следующие три года. До этого Минфин рассматривал вариант постепенного увеличения минимальной заработной платы.

В Польше минимальная зарплата составляет 453 евро (999 рублей). Стоит отметить, что у наших соседей этот показатель один из самых низких в ЕС. Самая высокая «минималка» в Европе — в Люксембурге (почти 2 тысячи евро), в Ирландии, Нидерландах и Бельгии (около 1,5 тысяч евро).

Справка FINANCE.TUT.BY. Минимальная зарплата — это государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Размер месячной минимальной зарплаты в Беларуси устанавливает Совет министров ежегодно с 1 января. При расчете учитываются экономические возможности бюджета, потребности работников в материальных благах, уровень занятости и производительности труда, прогноз по инфляции и средняя зарплата по стране. Месячная минимальная зарплата в течение года индексируется с учетом инфляции.