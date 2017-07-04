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Бронированный Mercedes Ельцина выставили на продажу за полмиллиона евро

05.07.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
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В интернете появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz S-Class Pullman W140, на котором в течение 12 лет ездил первый президент России. За автомобиль просят 33 миллиона рублей или 500 тысяч евро в пересчете.


В интернете выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman в кузове W140, принадлежавший первому президенту России Борису Ельцину. Объявление о продаже автомобиля, который оценили в 500 000 евро (33 837 700 рублей), появилось на сайте Auto.ru.

В описании к автомобилю говорится, что это самый первый экземпляр из 27 лимузинов Mercedes-Benz W140 Pullman Sonderschutz. Автомобиль, показанный в 1995 г. на Франкфуртском автосалоне, изначально предназначался немецкому канцлеру Гельмуту Колю.

Однако глава Германии отказался от броневика и передал лимузин «своему другу Борису». Первый президент РФ использовал автомобиль с конца 1995 г. вплоть до своей смерти в 2007 году.


На данный момент автомобиль находится в частной коллекции в «полностью исправном» состоянии. Нынешний владелец также сохранил все документы правительственного Гаража особого назначения.

Ранее на немецком сайте mobil.de выставили на продажу Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, на котором, предположительно, передвигался Владимир Путин. Автомобиль 1995 года выпуска с пробегом в 25 тыс. км оценили в 1,3 млн евро (83 млн рублей).

 
 
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На сайте по продаже автомобилей появился необычный лот - бронированный Mercedes-Benz, ране принадлежавший Борису Ельцину.

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