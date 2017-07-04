На новом участке реконструкции автомагистрали М6 построят шесть путепроводов и восемь мостов

Второй этап реконструкции автодороги М6 начался в Лидском и Ивьевском районах на 67-километровом участке трассы с 130,4 км по 197,7 км. Сейчас ведутся очистка полосы отвода от леса, геодезические и разбивочные работы, строятся и обустраиваются городки для строителей. Председатель облисполкома Владимир Кравцов поручил задействованным организациям работать на объекте весь световой день, чтобы максимально ускорить ход реконструкции магистрали, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, носит иллюстративный характер

На участке между Лидой и Ивьем работники Лидского и Ивьевского лесхозов вырубают деревья, чтобы расширить дорожное полотно.

Строители здесь же делают разбивку оси разделительной полосы. Прораб ДСУ-8 Николай Моисейчик подчеркивает, что от этой операции во многом зависит качество новой дороги. На перекрестке Лида-Минск-Ивье-Новогрудок после реконструкции будет современная развязка с мостом.

— Наша задача — по плану выполнить вырубку леса под строительство трассы, — рассказывают лесники Ивьевского лесхоза братья Анатолий и Сергей Коренда.

После вырубки леса начнется снятие растительного грунта, только затем специалисты приступят к возведению земляного полотна, искусственных сооружений и «дорожной одежды». Реконструкция дороги — процесс сложный и кропотливый. Здесь, как и на первом участке, будут применяться самые современные инновационные технологии.

— На новом участке автомагистрали нам предстоит построить шесть путепроводов, восемь мостов, один подземный переход для животных, уложить сорок две трубы для отвода воды, обустроить четыре транспортные развязки, — рассказывает Сергей Исаков, главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр». — Предстоит уложить 707 тысяч тонн асфальтобетона и выполнить земляные работы в объеме более четырех миллионов метров кубических. Мы работаем по самым современным технологиям, за счет чего сроки службы магистрали будут увеличены с пяти до семи-восьми лет.

Например, новшеством станет установка здесь бетонных ограждений на разделительной полосе по типу «Нью-Джерси» с применением белорусского цемента. Планируется использовать как сборный, так и монолитный варианты такого барьера.

Заказчик работ — РУП «Минскавтодор-Центр», а выполнять реконструкцию предстоит консорциуму дочерних компаний холдинга «Белавтодор»: ОАО «ДСТ № 6», «ДСТ № 2» и «ДСТ № 3». На реконструкции второго этапа М6 будут заняты более пятисот единиц техники и не менее тысячи рабочих.

В Щучинском районе на всех участках реконструкции автомагистрали М6 работы вступили в активную фазу. Здесь уже перевели движение на новую полосу на протяжении десяти километров, и процесс этот будет продолжаться.