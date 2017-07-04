Немой протест серых людей - Гамбург протестует против G20

На фоне ночных беспорядков в Гамбурге, акций протеста и палаточных городков общественные активисты в Гамбурге провели необычный перформанс.

Акция "1000 Figures" прошла в среду в немецком Гамбурге накануне саммита G20, который пройдет 7-8 июля. Люди, покрытые серой цементной краской, изображали толпу, вынужденную подчиняться государству.

Противники саммита, среди которых антиглобалисты, анархисты и другие, выступают против глобализации и экономической политики, которую проводят руководители стран G20.

Административный суд Гамбурга сегодня отклонил требование активистов о проведении акции "Sleep in — Сон против запрета сна". Ранее суд санкционировал размещение "символического палаточного лагеря" в черте города, указав, что активистам нельзя там ночевать. В этой связи в ночь на среду в городе прошли протесты, полиция применила водометы и перцовый газ.

В ходе ночных беспорядков 4 июля в Гамбурге были задержаны пять человек, четверо полицейских и случайная прохожая пострадали, полиция применила водометы и перцовый газ. Полицейские очистили от активистов проезжую часть в городе, в нарушениях участвовали порядка тысячи человек.

В парке имени Эмиля Вендта полиция воспрепятствовала незаконной установке 12 палаток, на этот момент там присутствовали порядка 200 активистов, которые скандировали "Весь Гамбург ненавидит полицию". В итоге активисты были размещены на ночлег в фойе местного театра, а также в приходах нескольких храмов.

Министерство обороны Германии запретило военным бундесвера за пределами казарм носить военную форму в дни саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, опасаясь внезапных нападений со стороны левых экстремистов, протестующих против проведения саммита.

Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов, главным образом — полицейские из других федеральных земель. Все операции будут проходить под руководством полиции Гамбурга.

В распоряжении полицейских будут тысячи служебных автомобилей, самолет, как минимум 17 полицейских вертолетов, 62 служебные лошади, 213 собак и большое количество оградительных решеток. По неподтвержденной информации, возможно также применение беспилотников.

В Гамбурге ожидается большое количество демонстраций. В самой многочисленной из них, которая должна состояться во второй день саммита, могут принять участие от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Среди ожидаемых протестующих — представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые экстремисты, левые.

Суд санкционировал размещение "максимально до десяти символических палаток, которые могут служить местами отдыха", должны быть открытыми и доступными для общественности. Приготовление пищи в палатках, установка грилей и газовых горелок запрещены. По словам активистов, которые обмениваются мнениями в соцсетях, полиция проверяет сумки на подъездах к местам сбора, а также конфискует запасы еды.

В среду магазины и филиалы банков, расположенных в центре Гамбурга, закрыли витрины деревянными щитами, местные жители стремятся уехать из города на выходные.

В ходе саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, они обсудят ситуацию на Украине.

Также пройдет встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с турецким президентом Тайипом Эрдоганом и с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет на саммит 7 июля после официального визита в Варшаву.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге планируют обсудить взаимодействие по Сирии.