Выживут только фейки

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Нам так не хватало внимания, что, получив его, мы и не успели заметить, насколько коммуникации в соцсетях по форме своей инфантильны.

Аурен Хабичев о фальшивой популярности в соцсетях:

- Как-то зимой у метро «Динамо» я столкнулся с сумасшедшим, который кричал воображаемому кому-то: «Мы посмотрим, какие тебе лайки поставят!». Это был молодой парень с ушедшей набекрень шапкой и безумным взглядом.

Городские фрики и сумасшедшие меняются вместе с миром. Реалии «рынка» вносят в их лексикон новые слова и понятия.

Одна девушка как-то написала душещипательную историю о том, как ее лишали девственности, и выложила в фейсбук. Через пару дней пост этот она удалила, так как он набрал всего двенадцать лайков и один перепост. И удалила публикацию она не потому, что ей стало неловко за свои откровения, а потому, что она набрала всего двенадцать лайков и один перепост.

— У меня тысяча подписчиков и триста друзей, — жаловалась она. — Я тут всю душу вывернула, можно сказать опорочила себя окончательно, а мне всего двенадцать лайков и один перепост.

Она и в самом деле переживала.

В один из дней иду на встречу. Мой визави — успешный человек — бизнесмен. Взрослый мужик, который в течение всей встречи, постоянно отвлекаясь на телефон, рассказывает про то, кто его лайкнул, кто оставил комментарий, какая из его историй стала самой популярной и как он вполне серьезно планирует посвятить себя ведению блога.

— Мне говорят, что у меня потрясающий слог, — смущенно улыбается партнер. — О, а я тут как раз поделился прошлогодним воспоминанием, и вот моя сотрудница комментарий оставила, сейчас почитаю, погодите.

Читает.

— Хааа, послушайте что пишет…

Взрослый мужик декламирует какие-то предложения, типа: «вау, это ты где?» и даже уточняет, где стоит смайлик, а где скобочка, означающая улыбку, а где скобочка, означающая грусть.

Нам так не хватало внимания, что, получив его, мы и не успели заметить, насколько коммуникации в соцсетях по форме своей инфантильны. Ведь никому не составит труда, не вчитываясь в то, что ты написал, поставить долгожданный лайк, который по воздействию на человека сравним со знаками внимания в реальной жизни. Но грань между этими материями пока еще слишком очевидна.

Некоторые мои знакомые, у которых есть так называемый «пул подписчиков и комментаторов», в прошлом простые и общительные люди, изменились.

Несколько лет назад один такой товарищ долго маялся, искал свою аудиторию, всячески раскручивал посты, но «выхлопа» от его творчества не было никакого. В итоге он просто привлек команду пиарщиков, которые создали несколько десятков фейков. Уже не первый год этот блогер продолжает писать в фейсбук, и получающие у него зарплату пиарщики, от имени тех самых фейков, усиленно комментируют, лайкают, «перепащивают» «популярного» блогера. Он вконец зазнался.

Когда я спросил, как у него дела, он ответил, чтобы я читал его в фейсбуке и тогда мне будет известно, как у него дела.

— Меня вообще-то вся Россия читает, — сказал он. — Ты тоже читай и спрашивай, как мои дела в комментариях. У меня там огромная аудитория.

С этими фейками вообще история очень увлекательная. Упомянутый выше товарищ, как я уже сказал, вник в свою историю настолько, что, несмотря на то что слава его мнимая и известен он разве что самому себе и его пиарщикам, на полном серьезе ждет заказов на коммерческие публикации. А так уж вышло, что, несмотря на всю инфантильность соцсетей и их обитателей, публика тут за километр чувствует фальшь. И заказы, естественно, ему не поступают. Ни одного. Это не мешает ему проситься на телеканалы выступать экспертом в качестве популярного блогера. Но телеканалы, насколько я знаю, тоже ему отказывают. И да, он не единственный из тех, кто уже полностью погрузился в иллюзорный мир кажущейся востребованности и нужности среди выдуманных людей. Погрузился настолько, что доказать ему то, что его никто не знает, пожалуй, уже будет сложно.

В индустрии виар сейчас происходят потрясающие вещи. Люди могут путешествовать, не выходя из дома, заниматься сексом с идеальными партнерами. Технологии дошли до такого уровня, что наш древний мозг рад обманываться и воспринимать виртуальное как реальное.

А когда в реальность виртуального верит мозг, то разницы между ними, выходит, никакой.



Дойдут ли технологии до того уровня, когда усталые и циничные божества-люди вдохнут жизнь в мертвые страницы (всегда идеальные и успешные) соцсетей, создав вероятностный и кажущийся реальным мир, подобный нашему? Как получилось, что появление соцсетей выявило столь эгоцентрическую черту большинства людей — стремление ко всеобщему признанию? И к чему это стремление приведет?