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Испытано на себе. Как туристы будут участвовать в сборке тракторов на МТЗ
Анонсированное расширение туристического сервиса на МТЗ стало реальностью Теперь каждый желающий за небольшую плату сможет прикоснуться к сборке тракторов. К каким узлам и агрегатам может прикоснуться турист, сколько гаек ему дадут закрутить и всякий ли может отличить шайбы от гаек. Все это съемочная группа TUT.BY и Иван Величко испытали на себе. Все подробности в видео.
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Анонсированное расширение туристического сервиса на МТЗ стало реальностью Теперь каждый желающий за небольшую плату сможет прикоснуться к сборке тракторов. К...
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