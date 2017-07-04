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Испытано на себе. Как туристы будут участвовать в сборке тракторов на МТЗ

05.07.2017 17:31 — Разное | Tut.by  
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Анонсированное расширение туристического сервиса на МТЗ стало реальностью Теперь каждый желающий за небольшую плату сможет прикоснуться к сборке тракторов. К каким узлам и агрегатам может прикоснуться турист, сколько гаек ему дадут закрутить и всякий ли может отличить шайбы от гаек. Все это съемочная группа TUT.BY и Иван Величко испытали на себе. Все подробности в видео.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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Анонсированное расширение туристического сервиса на МТЗ стало реальностью Теперь каждый желающий за небольшую плату сможет прикоснуться к сборке тракторов. К...

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