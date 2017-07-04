ВВП России вырастет на 8,9 триллиона рублей к 2025 году благодаря цифровой экономике





Цифровизация обеспечит от 19 до 34% роста ВВП России, а сама доля цифровой экономики может составить 8–10% в ВВП.

К 2025 году ВВП России может увеличиться за счет дальнейшей цифровизации экономики на 4,1–8,9 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической компании McKinsey. Сейчас доля цифровой экономики в ВВП страны составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у лидеров в этой области

К 2025 году цифровизация экономики России позволит увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн рублей, утверждают авторы исследования, проведенного аналитической компанией McKinsey. Его презентация состоялась 5 июля. Исследование посвящено перспективам развития цифровой экономики России, в нем приведена оценка аналитиков McKinsey, как она должна развиваться, чтобы достигнуть указанной цели.

Цифровизация обеспечит от 19 до 34% роста ВВП России, а сама доля цифровой экономики может составить 8–10% в ВВП, оценили в McKinsey. «Сейчас доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров — США, Сингапура и Израиля. Однако положительная тенденция в том, что объем этого рынка в России растет», — отметил партнер McKinsey Александр Аптекман.

ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59%, до 1,2 трлн рублей. (по ценам 2015 года). Таким образом, на цифровую экономику пришлось 24% общего прироста ВВП.

Как указывают эксперты, темпы роста в странах-лидерах уже начали стагнировать, поскольку достигли верхнего порога инвестиций. По словам авторов, целью на среднесрочную перспективу должно стать утроение цифровой экономики. Это «сложная, но достижимая цель», считают в McKinsey.

Для ее достижения необходимо внедрить новые подходы в образовании, государственное софинансирование перспективных проектов, создать центры повышения квалификации и переподготовки, усилить сотрудничество участников рынка и государства, развивать цифровые госуслуги.

Ранее компания Boston Consulting Group (BCG) оценивала долю цифровой экономики в ВВП России в 2016 году в 2,4%. Этот показатель в развитых странах составлял в среднем 5,5%, в развивающихся — 4,9%.