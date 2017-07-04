Бородатые снежинки. Топ-10 аргументов в защиту сильного пола

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Тысячелетиями считалось, что мужчины — сильный пол, а женщины — слабый. Даже сейчас, в XXI веке, во время нового мощного витка борьбы за равенство полов мало кто подвергает сомнению эту привычную аксиому.

Писатель и исследователь Анджела Сэйни в своей новой книге INFERIOR: How Science Got Women Wrong («Низшие: Как наука не поняла женщин») взялась доказать, что о гендерном равенстве действительно не может быть и речи — потому что женщины сильнее и совершеннее. Основные ее тезисы были недавно опубликованы в Daily Mail, пишет «Лента.ру» .

Прежде всего автор напоминает факты, которые не подлежат сомнению и не могут быть опровергнуты. Например, все то, что относится к физиологии: мужчины в среднем на 15 сантиметров выше женщин. Также у пола, традиционно считающегося доминирующим, выше плотность костей, больше мышечная масса, сильнее сухожилия.

«Мы часто думаем о мужском поле как о более мощном. Но силу можно определить по-разному. Когда доходит до самого основного инстинкта — выживания, — женский организм оказывается лучше», — поясняет Сэйни. Женское превосходство по Анжеле — это именно способность преодолевать: выздоравливать после болезни, приходить в себя после травмы, справляться с болью и в итоге жить дольше.

Преимущество в утробе

Превосходство девочек над мальчиками — врожденное, причем в прямом смысле. Исследователи австралийского Университета Аделаиды выяснили, что во время беременности реакция материнской плаценты зависит от пола плода.

Мужские эмбрионы больше и быстрее растут в утробе, что увеличивает нагрузку на плаценту и может привести к недостаточному питанию плода и повышению кровяного давления у матери. Если эмбрион девочка, у плаценты больше сил для сохранения беременности и повышения иммунитета плода к инфекциям.

Фальстарт — это по-мужски

Профессор Джой Лоун, неонатолог и эпидемиолог в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, провела в 2013 году обширное исследование преждевременных родов в разных странах мира и сделала вывод, что для эмбрионов мужского пола риск родиться раньше — выше.

Недоношенных мальчиков на 14 процентов больше, чем девочек. Частично это происходит из-за неспособности плаценты обеспечить плоду достаточное питание.

«Даже в матке девочки развиваются быстрее мальчиков, что дает им преимущество: легкие и другие органы формируются раньше. В Великобритании недоношенных мальчиков рождается каждый год примерно на шесть тысяч больше, чем девочек», — говорит Лоун.

Профессор также выяснила, что при условии получения одинакового медицинского ухода в постнатальном периоде смертность среди младенцев мужского пола на 10 процентов выше.

Брутальные и хрупкие

Мужчинам положено быть жесткими, но они эмоционально хрупки, причем «всю дорогу». Британское исследование, в котором участвовали шестилетние девочки и мальчики, показало, что у маленьких представителей сильного пола вырабатывалось больше гормонов стресса в ответ на услышанный плач ребенка, чем у девочек.

По мере взросления ничего не меняется. В проведенном в 2015 году нейрологическом исследовании взрослым мужчинам и женщинам показывали видеоролики (разделенные по категориям «радостные», «возбуждающие», «смешные», «трогательные»), измеряя испытываемые ими эмоции. Мужчины сильнее реагировали на все четыре группы. Причем на контент, отмеченный как «трогательный», — в два раза интенсивнее женщин.

Неожиданности с IQ

Дебаты о мужских и женских умственных способностях идут годами. Известно, что женщины чаще получают высокие баллы в IQ-тестах, и самый впечатляющий в мире результат показала американская писательница Мэрилин вос Савант, набравшая 228 баллов. У Альберта Эйнштейна, по разным данным, было от 160 до 190.

Умственные способности дают женщинам преимущество при получении высшего образования. Около 60 процентов дипломов вручаются представительницам прекрасного пола.

С карьерой у женщин тоже хорошо: их в среднем меньше на руководящих позициях, но зато, по данным McKinsey Research, компании, возглавляемые представительницами прекрасного пола, более успешны.

До свадьбы заживет

Высокий уровень половых гормонов — эстрогена и прогестерона — защищает иммунную систему женщины, придавая ей большую устойчивость ко многим заболеваниям.

Доктор Лесли Кнапп из Кембриджского университета поясняет, что более сильная иммунная система была дана прекрасному полу по причине большей важности для продолжения рода: «Для размножения может быть достаточно всего одного мужчины, чтобы создать потомство для нескольких женщин».

Если что-то все-таки пробивает иммунную защиту — например, ОРВИ, — то женщины выздоравливают быстрее. Болезнь развивается у мужчин быстрее и острее. Этим объясняется комичный для женщин феномен «умирающего лебедя» — неспособность представителей сильного пола стоически перенести легкое, на взгляд их спутниц жизни, недомогание.

Объясняется женское преимущество тем, что в крови прекрасного пола больше белых кровяных телец, вырабатывающих антитела — белки, нейтрализующие бактерии и вирусы.

Доктор Стив Остад, глава направления по исследованию вопросов старения из Университета Алабамы, считает, что женщины крепче в любом возрасте.

«Женщины устойчивее ко всем основным заболеваниям, чаще всего становящихся причинами смерти», — говорит специалист. По его данным, от 12 из 15 наиболее смертельных недугов (включая онко- и кардиозаболевания) мужчины умирают чаще женщин.

Бдительные перестраховщицы

Конечно, дело не только в иммунной системе, но и, например, в ответственном отношении к своему здоровью. Женщины лучше следят за самочувствием и внимательнее к недомоганиям. По данным Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании, пациенты мужского пола посещают лечащего врача в среднем четыре раза в год, а женщины — шесть. В аптеку мужчины захаживают также четыре раза в год, а женщины — 18. Также сильный пол в два раза чаще принимает лекарства, не заглядывая в инструкцию.

Примерно девять из десяти опрошенных мужчин предпочитают не беспокоить медиков «по пустякам», являясь на прием лишь с тем, что, по их мнению, представляет собой действительно серьезную проблему.

Результаты промискуитета

Даже в мире животных особи мужского пола славятся большей неразборчивостью в половых связях. У женщин есть физиологические причины, чтобы тщательнее выбирать партнера.

«Мужчины производят много спермы, а у женщины лишь одна яйцеклетка в месяц. За оплодотворением следуют девять месяцев беременности и долгие годы воспитания потомства», — пишет Анжела Сэйни.

Как следствие, женщины менее подвержены болезням, передающимся половым путем.

Чьи мышцы сильнее?

В среднем у мужчин больше мышечной массы и ниже процент жира (который к тому же распределен в организме более равномерно). Тем не менее хорошо тренированная женщина генерирует такую же силу (относительно мышечной массы). Кроме того, женские ноги сильнее, чем мужские (на 5,8 процента).

Кощей бы завидовал

Из 43 ныне живущих супердолгожителей (людей старше 110 лет) женщин — 42.

Никому из исследователей пока так и не удалось выяснить точную причину такого гендерного дисбаланса. Среди объяснений — более низкое кровяное давление у женщин. Также ссылаются на то, что женское сердцебиение быстрее во второй половине менструального цикла, а это дает такой же эффект, как и физические упражнения. Некоторые эксперты говорят о половых гормонах, приводя в пример кастратов, которые живут тем дольше, чем раньше они лишились мужского естества.

Рожденные выживать

Женщины легче справляются с травматичными обстоятельствами — ДТП, сердечными приступами и другими стрессовыми ситуациями.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному в Университете Флориды в 2009 году, у женщин более высокий болевой порог (он нужен слабому полу, чтобы пережить роды).

Доктор Остад говорит, что женщины, выражаясь простым языком, лучшие «выживальщики»: «Почему женщин с плохим здоровьем больше, чем мужчин? Частично потому, что женщины переживают то, что убило бы мужчину».