Банковский кризис на Украине «сожрал» 38% ВВП





Было начато «очищение банковского сектора»: 90 банков признаны неплатежеспособными, крупнейший банк страны национализирован.

Совет Национального банка Украины оценил последствия банковского кризиса в стране. По его оценкам, общие потери экономики уже превысили 38% ВВП, сообщает РБК .

В ходе заседания НБУ 4 июля было указано, что на фоне военного конфликта, трехкратного падения гривны и снижения платежеспособности бизнеса и населения обострились старые проблемы украинского банковского сектора. В результате в 2014 году возник системный банковский кризис, общие потери экономики от которого, по оценкам НБУ, пока составили 38% ВВП, говорится в материалах регулятора.

Также на заседании было отмечено, что фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора достигли 14% ВВП. «Это превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008-09 годов», — говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что с целью улучшения ситуации было начато «очищение банковского сектора». 90 банков, активы которых до 2014 года составляли около трети активов всей банковской системы, были признаны неплатежеспособными, а крупнейший банк страны «Приватбанк» был национализирован.

Совет НБУ указал, что имеющиеся кредитный, валютный, процентный риски и риск ликвидности остаются высокими и системными в банковском секторе экономики.

Накануне глава правления «Приватбанка» Александр Шлапак заявил о том, что в финансовом учреждении были выявлены системные нарушения со стороны бывшего менеджмента при выдаче займов на 133 млрд гривен. Соответствующие материалы были переданы в Генеральную прокуратуру Украины, сообщило украинское издание «Дело».

До декабря 2016 года крупнейшими акционерами «Приватбанка» были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.