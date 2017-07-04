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В Минске в подвале дома нашли гранату, жильцов пришлось эвакуировать

05.07.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел 4 июля около 10 часов утра в жилом доме по улице Янки Мавра, в котором в настоящее время проводится капитальный ремонт. Опасную находку откопали ремонтники в подвале одного из подъездов.

"При производстве работ в подвальном помещении в жилом доме по улице Янки Мавра строительная бригада обнаружила предмет, внешне напоминающий гранату", — сказала Оскирко.

Данная информация была передана сотрудникам милиции. Милиционеры прибыли на место происшествия незамедлительно и провели эвакуацию граждан из жилых помещений, уточнила представитель РУВД.

"Группой разминирования войсковой части 54/48 было установлено, что обнаруженным предметом является граната Ф1 времен Великой Отечественной войны, которая была изъята и уничтожена", — сообщила Оскирко.

Комментарий официального представителя Фрунзенского РУВД, лейтенанта милиции Натальи Оскирко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробнее о взрывоопасной находке времен Великой Отечественной войны на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД, лейтенант...

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