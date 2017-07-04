ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский триатлет выиграл открытый чемпионат Латвии

05.07.2017 18:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прошлогодний чемпион страны по триатлону Александр Василевич выиграл открытый чемпионат Латвии, прошедший на озере Вайдавас под Валмиерой сообщает tripower.lv.


Александр Василевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На дистанции Half Ironman Александр Василевич опередил 22 конкурентов. Короткий триатлон закончили 107 человек.

Белорус в одиночку преодолел все этапы. Он уверенно проплыл 1900 м на открытой воде за 23 минуты 49 секунд (самым ближайшим из латвийских спортсменов после водного сегмента был Кришьянис Бушс — 30.27). На велоэтапе 90 км Василевич показал результат 2 часа 15 минут 2 секунды (сильнейшим из латвийцев на тех же велокилометрах стал Янис Мелбардис — 2:18.24). В беге белорусскому триатлонисту соперничество навязал представитель эстафетной дружины Ejam uz pirmo (в переводе — «Идем на первое»). И здесь свежий бегун оправдал название, принеся победу членам своей команды.

Но итоговое первое место в общем зачете осталось за белорусом Василевичем (200 евро призовых), преодолевшим 21 км полумарафона за 1:21.41, а весь маршрут — за 4 часа 3 минуты 16 секунд. Вторым в итоговом зачете стал Янис Мелбардис — 4:22.33 (120 евро призовых), третьим — Артис Давидниекс — 4:29.49 (80 евро).

В эти же сроки прошел чемпионат Беларуси на аналогичной дистанции Volatman. Время победителя Виталия Савоша из Гродно здесь — 4 часа 30 минут (на 26 минут 44 секунды больше, нежели у Василевича в Латвии).

Герой же недавней публикации на SPORT.TUT.BY и лучший триатлонист страны Александр Василевич от участия в чемпионате Беларуси был отстранен.

Читайте также:

«Из спортсмена вытягивают деньги». Как триатлет побеждает, сидя на вафлях и неправильном велике

Белорусский триатлет Александр Василевич выиграл престижные соревнования в Польше

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошлогодний чемпион страны по триатлону Александр Василевич выиграл открытый чемпионат Латвии, прошедший на озере Вайдавас под Валмиерой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в подвале дома нашли гранату, жильцов пришлось эвакуировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика