Белорусский триатлет выиграл открытый чемпионат Латвии

Прошлогодний чемпион страны по триатлону Александр Василевич выиграл открытый чемпионат Латвии, прошедший на озере Вайдавас под Валмиерой сообщает tripower.lv .



Александр Василевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На дистанции Half Ironman Александр Василевич опередил 22 конкурентов. Короткий триатлон закончили 107 человек.

Белорус в одиночку преодолел все этапы. Он уверенно проплыл 1900 м на открытой воде за 23 минуты 49 секунд (самым ближайшим из латвийских спортсменов после водного сегмента был Кришьянис Бушс — 30.27). На велоэтапе 90 км Василевич показал результат 2 часа 15 минут 2 секунды (сильнейшим из латвийцев на тех же велокилометрах стал Янис Мелбардис — 2:18.24). В беге белорусскому триатлонисту соперничество навязал представитель эстафетной дружины Ejam uz pirmo (в переводе — «Идем на первое»). И здесь свежий бегун оправдал название, принеся победу членам своей команды.

Но итоговое первое место в общем зачете осталось за белорусом Василевичем (200 евро призовых), преодолевшим 21 км полумарафона за 1:21.41, а весь маршрут — за 4 часа 3 минуты 16 секунд. Вторым в итоговом зачете стал Янис Мелбардис — 4:22.33 (120 евро призовых), третьим — Артис Давидниекс — 4:29.49 (80 евро).

В эти же сроки прошел чемпионат Беларуси на аналогичной дистанции Volatman. Время победителя Виталия Савоша из Гродно здесь — 4 часа 30 минут (на 26 минут 44 секунды больше, нежели у Василевича в Латвии).

Герой же недавней публикации на SPORT.TUT.BY и лучший триатлонист страны Александр Василевич от участия в чемпионате Беларуси был отстранен.