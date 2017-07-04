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Белорусский триатлет выиграл открытый чемпионат Латвии
Прошлогодний чемпион страны по триатлону Александр Василевич выиграл открытый чемпионат Латвии, прошедший на озере Вайдавас под Валмиерой сообщает
На дистанции Half Ironman Александр Василевич опередил 22 конкурентов. Короткий триатлон закончили 107 человек.
Белорус в одиночку преодолел все этапы. Он уверенно проплыл 1900 м на открытой воде за 23 минуты 49 секунд (самым ближайшим из латвийских спортсменов после водного сегмента был Кришьянис Бушс — 30.27). На велоэтапе 90 км Василевич показал результат 2 часа 15 минут 2 секунды (сильнейшим из латвийцев на тех же велокилометрах стал Янис Мелбардис — 2:18.24). В беге белорусскому триатлонисту соперничество навязал представитель эстафетной дружины Ejam uz pirmo (в переводе — «Идем на первое»). И здесь свежий бегун оправдал название, принеся победу членам своей команды.
Но итоговое первое место в общем зачете осталось за белорусом Василевичем (200 евро призовых), преодолевшим 21 км полумарафона за 1:21.41, а весь маршрут — за 4 часа 3 минуты 16 секунд. Вторым в итоговом зачете стал Янис Мелбардис — 4:22.33 (120 евро призовых), третьим — Артис Давидниекс — 4:29.49 (80 евро).
В эти же сроки прошел чемпионат Беларуси на аналогичной дистанции Volatman.
Герой же недавней
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Прошлогодний чемпион страны по триатлону Александр Василевич выиграл открытый чемпионат Латвии, прошедший на озере Вайдавас под Валмиерой.
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