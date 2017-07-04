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Курс доллара вернулся к январским максимумам. Что будет с белорусским рублем в ближайшее время?

05.07.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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На торгах 5 июля курс доллара, достигнув отметки 1,9557 рублей, вернулся к максимуму с января этого года. Евро продавался за 2,2213 рубля — это максимум с августа 2016 года. Финансовый аналитик объясняет причины падения белорусского рубля и прогнозирует, как он поведет себя в ближайшее время.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Белорусский рубль по-прежнему следует за валютным рынком России. За последнюю неделю национальная валюта упала к корзине на 1%, примерно такие же темпы ослабления демонстрирует и российский рубль. Если сравнить текущую ситуацию с тенденциями, имевшими место несколько недель назад, можно заметить отличие: теперь регулятор не сглаживает колебания стоимости корзины валюты через укрепление белорусского рубля к российскому, а позволяет «зайчику» падать вслед за валютой соседей. Вероятно, это знак внимания экспортерам: чем слабее будет белорусский рубль к российскому — тем выше будет спрос на белорусские товары в России, — говорит финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

Эксперт отмечает, что нефтяной фактор сейчас отошел на второй план — рубль падает даже на фоне роста нефтяных цен.

— Нынешняя негативная динамика российского валютного рынка обусловлена в первую очередь оттоком иностранного капитала из облигаций федерального займа. Постепенное ослабление российского рубля вполне может продолжиться, а вслед за ним будет падать и белорусский рубль. Однако для резкого обвала предпосылок не видно, думаю, в худшем случае рубль может упасть на 5−7% от текущих значений в ближайшие месяцы, — говорит Жанна Кулакова. — Внутреннего давления на белорусский рубль сейчас не происходит, и даже такой фактор риска как высокие платежи по валютному госдолгу в ближайшее время нам не страшны: в этом году правительство уже взяло в долг с помощью разных инструментов порядка 2,4 млрд долларов, и еще 700 млн скоро перечислит Россия. Добавим к этому профицит валюты на внутреннем рынке в размере более миллиарда долларов за январь-май и увидим, что валюты достаточно и для погашения госдолга в 2017 году, и для пополнения ЗВР. Так единственным фактором риска для рубля на ближайшее время остается внешний риск.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Финансовый аналитик объясняет причины падения белорусского рубля и прогнозирует, как он поведет себя в ближайшее время.

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