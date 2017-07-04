В Пинске возбудили дело по факту ДТП, в котором столкнулись грузовик и патрульный автомобиль

Пинские следователи устанавливают обстоятельства столкновения грузовика и автомобиля милиции . В аварии тяжкие телесные повреждения получили два человека, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.



Фото: vk.com/pinskislove

ДТП произошло 29 июня около 6.00 часов на перекрестке улиц Белова и Завальной. В результате столкновения грузовика Mercedes-Benz и милицейского ВАЗа пострадали четыре человека: 22-летний водитель патрульного автомобиля и трое его пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу. При этом двое пассажиров: 25-летний мужчина и 21-летняя женщина получили тяжкие телесные повреждения.



Фото: vk.com/pinskislove

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники обращаются с просьбой к гражданам, ставшим очевидцами случившегося, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 (029) 615-18-43, 8 (0165) 31-54-06 или 8 (0162) 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области)