ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске возбудили дело по факту ДТП, в котором столкнулись грузовик и патрульный автомобиль

05.07.2017 18:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пинские следователи устанавливают обстоятельства столкновения грузовика и автомобиля милиции. В аварии тяжкие телесные повреждения получили два человека, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Фото: vk.com/pinskislove

ДТП произошло 29 июня около 6.00 часов на перекрестке улиц Белова и Завальной. В результате столкновения грузовика Mercedes-Benz и милицейского ВАЗа пострадали четыре человека: 22-летний водитель патрульного автомобиля и трое его пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу. При этом двое пассажиров: 25-летний мужчина и 21-летняя женщина получили тяжкие телесные повреждения.


Фото: vk.com/pinskislove

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники обращаются с просьбой к гражданам, ставшим очевидцами случившегося, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 (029) 615-18-43, 8 (0165) 31-54-06 или 8 (0162) 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ВВП России вырастет на 8,9 триллиона рублей к 2025 году благодаря цифровой экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика