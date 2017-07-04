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В Пинске возбудили дело по факту ДТП, в котором столкнулись грузовик и патрульный автомобиль
Пинские следователи устанавливают обстоятельства
ДТП произошло 29 июня около 6.00 часов на перекрестке улиц Белова и Завальной. В результате столкновения грузовика Mercedes-Benz и милицейского ВАЗа пострадали четыре человека: 22-летний водитель патрульного автомобиля и трое его пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу. При этом двое пассажиров: 25-летний мужчина и 21-летняя женщина получили тяжкие телесные повреждения.
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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В аварии тяжкие телесные повреждения получили два человека.
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