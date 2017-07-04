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Штормпредупреждение объявлено на вечер среды по юго-западу Беларуси

05.07.2017 18:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вечер среды 5 июня в юго-западных регионах Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Штормпредупреждение объявлено на вечер среды по юго-западу Беларуси
© Sputnik/ Альфред Микус
Синоптики рассказали о погоде на июль

Как ранее рассказали синоптики, тепла в стране до окончания первой декады июля не следует ждать – погода начнет налаживаться только 10-го числа.

"Сегодня до 23:00 по Брестской и Гродненской областям ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что скорость ветра при грозах может достигать до 15-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в этих областях объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют, что вечером по Брестской и Гродненской областям прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром.

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