Штормпредупреждение объявлено на вечер среды по юго-западу Беларуси

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вечер среды 5 июня в юго-западных регионах Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik/ Альфред Микус Синоптики рассказали о погоде на июль

Как ранее рассказали синоптики, тепла в стране до окончания первой декады июля не следует ждать – погода начнет налаживаться только 10-го числа.

"Сегодня до 23:00 по Брестской и Гродненской областям ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что скорость ветра при грозах может достигать до 15-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в этих областях объявлен оранжевый уровень опасности.