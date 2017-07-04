Правительство рекомендовало банкам дать рыбхозам до 5,5 млн. рублей кредитов





Соответствующая рекомендация касается двух банков ОАО «Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", которым рекомендовано дать кредиты 7-ми рыбным хозяйствам.

Как указано в соответствующем Постановлении Совмина от 04.07.2017 года №499, рекомендация дана в целях достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.

Кредиты должны быть предоставлены в 2017 году 7-ми рыбоводным организациям на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы, а также погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2017 году.

Согласно документу, кредиты предоставляются банками в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году, предусмотренных на текущую деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2016 года №1102.



В перечень рыбоводных организаций, которым в 2017 году предоставляются кредиты, утвержденный постановлением, включены семь рыбхозов. В список счастливчиков попали ОАО ”Опытный рыбхоз ”Селец“, ОАО ”Пинск-водстрой“ (филиал ”Опытный рыбхоз ”Лахва“), ОАО ”Рыбхоз Солы“, ОАО ”АЛЬБА“, ОАО ”Рыбхоз ”Свислочь“, ОАО ”Рыбхоз ”Грицево“, ОАО ”РЫБХОЗ ”ВОЛМА“. Планируется, что объем выделенных средств составит до 5,56 млн рублей.



Кроме того, Правительство постановило компенсировать в 2017-2020 годах потери банков по кредитам, предоставленным рыбоводным организациям, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год, в размере половины ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.

