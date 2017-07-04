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Правительство рекомендовало банкам дать рыбхозам до 5,5 млн. рублей кредитов
05.07.2017 18:49 — Разное | Ежедневник
Соответствующая рекомендация касается двух банков ОАО «Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", которым рекомендовано дать кредиты 7-ми рыбным хозяйствам.
Как указано в соответствующем Постановлении Совмина от 04.07.2017 года №499, рекомендация дана в целях достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.
Кредиты должны быть предоставлены в 2017 году 7-ми рыбоводным организациям на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы, а также погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2017 году.
Согласно документу, кредиты предоставляются банками в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году, предусмотренных на текущую деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2016 года №1102.
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Соответствующая рекомендация касается двух банков ОАО «Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", которым рекомендовано дать кредиты 7-ми рыбным...
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