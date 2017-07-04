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Контактная группа подтвердила свое стремление к "хлебному перемирию"

05.07.2017 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины констатировала снижение интенсивности обстрелов благодаря "хлебному перемирию", заявил журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Контактная группа подтвердила свое стремление к "хлебному перемирию"
© Sputnik
Омбудсмен: Киев отказался от обмена пленными в Донбассе

На прошлой встрече в Минске переговорщики договорились о перемирии, которое наступило с полуночи 24 июня. Режим тишины должен действовать на период сбора урожая — с 24 июня по 31 августа. Однако стороны по-прежнему продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

"Это перемирие продолжает быть основным ожиданием гражданского населения в зоне конфликта. В этой связи стороны подтверждают свою приверженность продолжению «хлебного перемирия», необходимого для жизнеобеспечения населения, в том числе в период проведения полевых работ", — сказал Сайдик.

Дипломат отметил, что о "хлебном перемирии" будут говорить лидеры "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) на возможной встрече в Гамбурге, где 7 июля пройдет саммит G20. "Я надеюсь, что лидеры стран «нормандского формата» найдут возможность поддержать это решение (о "хлебном перемирии" в Донбассе — ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге", — сказал он.

Сайдик также рассказал, что стороны конфликта в Донбассе завершили уточнение списков пленных для обмена. "Завершен процесс дополнительных проверок лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе", — сказал Сайдик.

Он добавил, что стороны конфликта в Донбассе "обменялись" новыми списками.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными. В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными.

Очередная встреча Контактной группы состоится в Минске 19 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины констатировала снижение интенсивности обстрелов благодаря "хлебному...

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