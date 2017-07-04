Парковка во дворах возле ж/д вокзала в Минске станет платной

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Плата за парковку автомобилей во дворах жилых домов, прилегающих к центральному железнодорожному вокзалу в Минске, будет взиматься с конца июля текущего года, сообщил в среду заместитель главы администрации Октябрьского района Александр Юхимук.

По информации властей, данное решение было принято, чтобы упорядочить в проблемном районе столицы ситуацию со стоянкой автотранспорта на дворовых территориях.

"Жильцы домов, прилегающих к вокзалу, по-прежнему смогут бесплатно оставлять свои авто во дворах, для других автовладельцев парковка будет платной", – цитирует БелТА слова Юхимука.

Он также сообщил, что без взимания платы в этих дворах сможет останавливаться спецтранспорт. Кроме того, жители домов, находящихся рядом с вокзалом, смогут внести в базу через сайт объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" номера автомобилей родственников либо гостей – тогда в определенный период стоянка для них будет бесплатной.

Начать взимать плату за парковку планируется в конце июля текущего года. Во дворах уже установлены камеры видеофиксации, формируется база данных собственников и арендаторов квартир в соответствующих домах.

При этом размер тарифов Мингорисполкомом пока не утвержден, после принятия решения информация (о стоимости и способах оплаты) будет размещена на специальных стендах. Если выяснится, что автовладелец стоянку не оплатил, ему по почте придет извещение.