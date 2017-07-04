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Как прошло открытие сессии ПА ОБСЕ в Минске

05.07.2017 19:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Открытие сессии ПА ОБСЕ прошло во Дворце Независимости с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, действующего главы ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца и других высших должностных лиц.

Смотрите в фотоленте Sputnik отчет с мероприятия.

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Теги: Минск
 
 
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