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Как прошло открытие сессии ПА ОБСЕ в Минске
05.07.2017 19:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Открытие сессии ПА ОБСЕ прошло во Дворце Независимости с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, действующего главы ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца и других высших должностных лиц.
Смотрите в фотоленте Sputnik отчет с мероприятия.
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